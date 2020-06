“O RUGBY PARA TODOS NÃO VAI PARAR!” é uma campanha do Instituto Rugby para Todos (IRPT) cujo objetivo é possibilitar ao fã do Rugby uma chance de tornar-se parceiro recorrente dos projetos, por meio de uma troca onde será oferecido alguns itens como recompensa à sua assinatura.

A campanha visa pagar os custos da operação dos meses de maio (retroativo), junho e julho de 2020, enquanto o novo ciclo do projeto (2020/2021 que já foi captado pelo Instituto Rugby para Todos), não se inicia.

Devido aos efeitos do coronavírus (COVID-19), os processos na Secretaria Especial do Esporte (antigo Ministério do Esporte) também foram afetados e, consequentemente, a liberação do dinheiro ainda não foi efetivada para execução do projeto.

Para acessar a campanha, conhecer todos os detalhes de onde será destinado os recursos e os brindes da assinatura, CLIQUE no post abaixo e contribua!