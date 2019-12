O ao está acabando e você se recorda quais foram os campeões mundo afora? Aqui segue uma lista dos campeões de cada país no rugby XV e dos campeonatos internacionais de XV e de sevens!

A lista não conta com absolutamente todos, mas é uma compilação dos mais importantes. Ela não contempla segundas divisões e competições regionais (exceto as duas segunda divisões profissionais, a francesa e a inglesa, pela importância no mundo do rugby, e os dois principais campeonatos argentinos regionais, URBA e Interior, por conta de sua proximidade com o Brasil).

Clique aqui para conferir a lista de campeões pelo Brasil

- Continua depois da publicidade -

Seleções

Rugby XV

Copa do Mundo: África do Sul (Springboks)

World Rugby U20s Championship (Mundial M20): França

World Rugby U20s Trophy (Mundial M20 2ª divisão): Japão

Women’s Rugby Super Series: Nova Zelândia

The Rugby Championship: África do Sul (Springboks)

Six Nations: Gales

Six Nations Feminino: Inglaterra

Rugby Europe Championship (“Six Nations B”): Geórgia

Rugby Europe Trophy (“Six Nations C”): Portugal

Americas Rugby Championship: Argentina XV

Americas Rugby Challenge (2ª divisão das Américas): Colômbia

Campeonato Sul-Americano Seis Nações: Argentina XV

Asia Rugby Championship: Hong Kong

World Rugby Pacific Nations Cup: Japão

World Rugby Nations Cup: Uruguai

Rugby 7s

World Rugby Sevens Series – Men’s (Circuito Mundial Masculino): Fiji

World Rugby Sevens Series – Women’s (Circuito Mundial Feminino): Nova Zelândia

Hong Kong Sevens Masculino – Qualy (2ª divisão mundial): Irlanda

Hong Kong Sevens Feminino – Qualy (2ª divisão mundial): Brasil

Grand Prix Europeu Masculino: Alemanha

Grand Prix Europeu Feminino: Rússia

Asia Sevens Masculino: Japão

Asia Sevens Feminino: Japão

Jogos Pan-Americanos – Masculino: Argentina

Jogos Pan-Americanos – Feminino: Canadá

Sul-Americano Masculino: Argentina

Sul-Americano Feminino: Brasil

RAN Sevens Feminino (América do Norte): México

RAN Sevens Masculino (América do Norte): Canadá

Africa Sevens Masculino: Quênia

Africa Sevens Feminino: África do Sul

Oceania Sevens Masculino: Austrália

Oceania Sevens Feminino: Austrália

Clubes/franquias

Rugby XV

Super Rugby: Crusaders (Nova Zelândia)

Top League (Campeonato Japonês): Kobelco Steelers

Mitre 10 Cup (Campeonato Neozelandês): Tasman

Farah Palmer Cup (Campeonato Neozelandês Feminino): Canterbury

NRC (Campeonato Australiano): Western Force

Super W (Campeonato Australiano Feminino): Waratahs

Currie Cup (Campeonato Sul-Africano): Cheetahs

Skipper Cup (Campeonato Fijiano): Suva

Major League Rugby (Liga Norte-Americana): Seattle Seawolves

Women’s Premier League (Liga Feminina Norte-Americana): Glendale Merlins

Heineken Champions Cup: Saracens (Inglaterra)

Challenge Cup (2ª copa europeia): Clermont (França)

PRO14: Leinster (Irlanda)

Top 14 (Campeonato Francês): Toulouse

Top 16 (Campeonato Francês Feminino): Montpellier

Pro D2 (2ª divisão profissional da França): Bayonne

Premiership (Campeonato Inglês): Saracens

Premier 15s (Campeonato Inglês Feminino): Saracens

RFU Championship (2ª divisão profissional da Inglaterra): London Irish

Premiership Rugby Cup (Copa da Inglaterra): Northampton Saints

Scottish Premiership (Campeonato Escocês): Ayr

Principality Premiership (Campeonato Galês): Merthyr

All-Ireland League (Campeonato Irlandês): Cork Constitution

Women’s Interprovincial Championship (Campeonato Irlandês Feminino): Leinster

Top 12 (Campeonato Italiano): Calvisano

Serie A (Campeonato Italiano Feminino): Villorba

RPRL (Campeonato Russo): Enisei

Didi 10 (Campeonato Georgiano): Batumi

Superliga (Campeonato Romeno): Baia Mare

Rugby Bundesliga (Campeonato Alemão): Frankfurt 1880

Division 1 (Campeonato Belga): La Hulpe

Divisón de Honor (Campeonato Espanhol): VRAC

Liga Iberdrola (Campeonato Espanhol Feminino): CRAT

Divisão de Honra (Campeonato Português): Agronomia

Taça Ibérica Masculina: VRAC (Espanha)

Taça Ibérica Feminina: Sporting (Portugal)

Nacional de Clubes (Campeonato Argentino): Hindú

URBA Top 12 (Campeonato de Buenos Aires): SIC

Torneo del Interior: Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER)

Campeonato Uruguaio: Old Christians

Top 8 (Campeonato Chileno): Universidad Católica

Campeonato Paraguaio: CURDA

Top 20 (Campeonato Colombiano): Los Gatos de Medellín

Super 13 (Campeonato Brasileiro): São José

Rugby League

Men’s World Nines (Mundial de Nines Masculino): Austrália

Women’s World Nines (Mundial de Nines Masculino): Nova Zelândia

Oceania Cup (Copa da Oceania): Austrália

State of Origin (Campeonato Australiano de Seleções Estaduais): New South Wales Blues

Women’s State of Origin (Campeonato Australiano Feminino de Seleções Estaduais): New South Wales Blues

World Club Challenge (Mundial de Clubes): Sydney Roosters (Austrália)

NRL (Campeonato Australiano): Sydney Roosters

Women’s NRL (Campeonato Australiano Feminino): Brisbane Broncos

Super League (Campeonato Inglês): St. Helens Saints

Women’s Super League (Campeonato Inglês Feminino): Leeds Rhinos

RFL Championship (2ª divisão da Inglaterra): Toronto Woilfpack (Canadá)

Challenge Cup (Copa da Inglaterra): Warrington Wolves

Elite 1 (Campeonato Francês): St Estève

TOP1 Masculino (Campeonato Brasileiro): Urutau

TOP1 Feminino (Campeonato Brasileiro Feminino):Remendadas