Sábado, dia 27, será histórico para o Rugby League – o rugby de 13 jogadores – brasileiro. Terá início o 1º Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s, no Campo do Parque das Águas, em São Lourenço (MG).

O time da casa dará o pontapé inicial das semifinais recebendo o Tatuapé, de São Paulo. Depois, o Bandeirantes, também de São Paulo, duelará com o Rio de Janeiro XIII, o time carioca focado no Rugby League.

Os vencedores das semifinais vão fazer a final ainda em data e local a serem anunciados. Mas os perdedores se enfrentaram no próprio sábado pelo 3º lugar.

O evento ainda contará com um amistosos feminino envolvendo as atletas que pleiteiam um lugar na futura seleção brasileira da modalidade.

“Realizaremos uma avaliação física dos atletas em parceria com a faculdade de educação física local, além de alguns testes físicos, nos jogos teremos a presença de alguns australianos, ingleses e samoanos, que tenho certeza que elevarão o nível da competição e deixarão os jogos muito duros e competitivos” ” O processo de organização esta sendo muito bom, a Prefeitura e os patrocinadores locais têm apoiado muito e teremos a presença de todo staff da Confederação, será uma grande festa, que tornará o Brasil Membro Afiliado da RLIF após este torneio de 13s, ou seja a expectativa é a melhor possível”, comentou Hugo Froes, presidente da Confederação Brasileira de Rugby League.

Semifinais

09h00 – São Lourenço x Tatuapé

13h00 – Rio de Janeiro x Bandeirantes

3º lugar

15h00

Final

Em data a ser definida

E para aquecer, confira o vídeo de Band 62 x 16 Tatuapé, o amistoso que foi o primeiro jogo da modalidade disputado no Brasil.





O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes e organizada por entidades distintas do Union. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union que reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França, onde segue bem abaixo do Union.

Quais as principais diferenças do League para o Union?