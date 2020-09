Tempo de leitura: 1 minuto

Comunicado da Federação Gaúcha de Rugby:

Considerando que os Campeonatos de Rugby estão cancelados pelo ano de 2020 e visando manter as atletas e comissões técnicas engajadas durante o período de distanciamento social, é lançada a idéia do 1° Campeonato Gaúcho de Rugby Feminino Online. O objetivo da iniciativa é criar espaço para interação entre atletas da categoria Juvenil e Adulta, promover a união do Rugby Feminino no Estado e, principalmente, matar a saudade da comunidade rugbista. Para isso, o planejamento se dará em duas etapas:

1 – Pesquisa de Interesse para as Atletas (Adulto e Juvenil): https://forms.gle/dsNvjYfc5LRc9dsbA

* Encerra dia 22 de Setembro

2 – Reunião para Treinadores(as) de Feminino (Adulto e Juvenil) na quarta-feira, dia 23 de Setembro, às 20 horas, no GMeet.

# PAUTA #

Avaliação de interesse das atletas e treinadores

Discussão de modelos e formatos

Definição de datas

Para participar os(as) treinadores(as) devem cadastrar-se através da Pesquisa de Interesse para Treinadores(as) (Adulto e Juvenil): https://forms.gle/3jsw4JBATchCMmGD8 e entrar no grupo de “WhatsApp” indicado após o envio. Lá será divulgado o link da reunião.

Nos vemos dia 23!

Coordenação Feminino FGR

feminino@fgrugby.com.br