A Federação Italiana de Rugby confirmou finalmente a tabela de jogos do seu Top 10, que terá início no dia 31 de outubro. O campeonato nacional italiano manterá sua fórmula para o processo de qualificação para as fases finais inalterada (os quatro primeiros jogarão as semifinais), ao passo que, com a redução de 12 para 10 times, o rebaixamento ficará limitado ao último classificado ao final dos dezoito rodada da temporada regular.

A competição terá um brasileiro, dos Tupis, o segunda linha Matteo Dell’Acqua, do Valorugby.

Temporada regular: 31 de outubro de 2020 – 25 de abril de 2021

Semifinais: 8 – 16 de maio de 2021

Final – 29 de maio de 2021

Antes da largada do torneio que dá o título de Campeão Italiano, as equipes vão começar a Copa da Itália, o segundo torneio por revelação.

Duas chaves de cinco times, formulados com base no ranking gerado pela Copa da Itália 2019/20, que viu vencedores os “Bersaglieri” de Rovigo, com só jogos de ida. Os dois primeiros classificados de cada chave seguem para a Final, em uma única partida em campo neutro.

Participantes da Coppa Italia:

Grupo 1: Rovigo, Viadana, Valorugby Emilia, Mogliano, Lyons Piacenza

Grupo 2: Petrarca Padova, Fiamme Oro, Lazio, Colorno, Calvisano

Texto: Giorgio Vuerich