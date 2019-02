O Campeonato Mineiro de Rugby de 2019 ganhou mais equipes e já tem sua tabela de jogos definida.

A competição seguirá o mesmo modelo regionalizado de 2018, com 3 grupos: Metropolitano (Belo Horizonte e região), Triângulo e Sul de Minas.

No Grupo Metropolitano houve uma troca. O Trinca Ferro não está mais na competição e em seu lugar entrou o Alligators de Sete Lagoas, que encarará BH Rugby, Inconfidência (ambos da capital) e Nova Lima. O Inconfidentes de Ouro Preto segue de fora das disputas do estadual.

No Grupo Sul, O Varginha terá a concorrência das novidades que substituem o combinado da Liga das Montanhas, o Alfenas e os paulistas do Tucanos de São João da Boa Vista (que assumiram o desafio de jogarem o Mineiro e o Paulista B).

Já no Triângulo, o Uberlândia terá a companhia de dois novos times, pois o Frutal, que jogou em 2018, foi substituído por Ituiutaba e Iturama (que terá reforços vindos de uma parceria com o Goianos, de Goiás).

O pontapé inicial será no dia 9 de março com o Grupo Sul, ao passo que no Metropolitano e no Triângulo a largada será no dia 16. Todos os grupos terão jogos de ida e volta e avançarão às semifinais os dois primeiros colocados do Grupo Metropolitano e os vencedores dos grupos do Triângulo e Sul. A final está marcada para o dia 15 de junho.

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo Metropolitano Alligators

Sete Lagoas 0 0 0 0 BH Rugby

Belo Horizonte 0 0 0 0 Inconfidência

Belo Horizonte 0 0 0 0 Nova Lima

Nova Lima 0 0 0 0 Grupo Sul Alfenas Alfenas 0 0 0 0 Tucanos São João da Boa Vista (SP) 0 0 0 0 Varginha Varginha 0 0 0 0 Grupo Triângulo Ituiutaba Ituiutaba 0 0 0 0 Iturama Iturama 0 0 0 0 Uberlândia

Uberlândia 0 0 0 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º e 2º colocados do Grupo Metropolitano + 1º colocado do Grupo Sul + 1º colocado do Grupo Triângulo = Classificação às Semifinais;