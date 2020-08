Tempo de leitura: 1 minuto

Todos as federações estaduais no Brasil estão já discutindo com seus clubes o cancelamento definitivo de suas competições – ou parte delas – em 2020. A primeira a confirmar oficialmente que não poderá organizar seu campeonato de XV neste ano é a Federação Paranaense (FPRu).

A FPRu, no entanto, ainda estuda a organização de algum torneio de sevens neste ano, caso haja condições para tal. Os Jogos Abertos do Paraná e os Jogos Abertos da Juventude, as “olimpíadas” do estado, que contam com o rugby, já foram oficialmente cancelados pelo governo do estado.

Nas próximas semanas outros estados devem confirmar cancelamentos.