A divulgação do calendário 2020 das competições da Federação Paulista de Rugby começa hoje com o anúncio da tabela oficial de jogos do Campeonato Paulista Série A, a primeira divisão estadual adulta de rugby XV.

A competição contará com 8 clubes: São José, Jacareí, Pasteur, Poli, SPAC, Band Saracens e os recém promovidos Engenharia Mackenzie e Tucanos, que substituem os rebaixados Tornados (que optou por não disputar a repescagem) e Templários. Apesar de manter o número de clubes de 2019, a Série A tem novidade em seu modelo de disputas, sendo ampliada. Para 2020:

Na 1a fase, todos os clubes se enfrentarão em turno único, totalizando 7 rodadas. A 1a rodada será no dia 14 de março;

Os 4 primeiros colocados voltarão a se enfrentar pelo quadrangular da Taça Ouro, adicionando mais 3 rodadas;

Os 4 últimos colocados também farão um quadrangular final, a Taça Prata, que definirá o time rebaixado. O penúltimo colocado ainda enfrentará o vice campeão do Paulista B em repescagem de promoção e rebaixamento;

Os 2 primeiros colocados da Taça Ouro duelarão na grande final, marcada para o dia 19 de setembro;

Com isso, todos os times farão de 10 a 11 jogos;

Entre os destaques da temporada, teremos dois esperados combates logo na segunda rodada (28/03) com o Clássico Caipira entre São José e Jacareí, e a Poli recebendo a Engenharia Mackenzie, uma das maiores rivalidades do Rugby Universitário dessa vez no principal divisão estadual. Atual campeão, o Pasteur revive a final de 2019 contra o São José no dia 6 de junho, em casa, enquanto a Poli tem a chance de vingar a derrota na final do Brasileiro para os joseenses no dia 27 do mesmo mês, em casa.

Em 2020, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro (Super 12) serão disputados paralelamente, com rodadas das competições se intercalando. A tabela do Super 12 ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Rugby.

Clube Cidade
Band Saracens São Paulo
Engenharia Mackenzie São Paulo
Jacareí Jacareí
Pasteur São Paulo
Poli São Paulo
São José São José dos Campos
SPAC São Paulo
Tucanos São João da Boa Vista

Dia Horário Local Mandante vs Visitante Fase 14/03/2020 Pasteur X Engenharia Mackenzie 1a fase 14/03/2020 São José X Tucanos 1a fase 14/03/2020 Poli X SPAC 1a fase 14/03/2020 Jacareí X Band Saracens 1a fase 21/03/2020 Poli X Pasteur 1a fase 21/03/2020 Band Saracens X São José 1a fase 21/03/2020 Engenharia Mackenzie X SPAC 1a fase 21/03/2020 Tucanos X Jacareí 1a fase 28/03/2020 SPAC X Pasteur 1a fase 28/03/2020 São José X Jacareí 1a fase 28/03/2020 Poli X Engenharia Mackenzie 1a fase 28/03/2020 Tucanos X Band Saracens 1a fase 09/05/2020 Jacareí X Pasteur 1a fase 09/05/2020 São José X SPAC 1a fase 09/05/2020 Engenharia Mackenzie X Band Saracens 1a fase 09/05/2020 Tucanos X Poli 1a fase 16/05/2020 Tucanos X Pasteur 1a fase 16/05/2020 São José X Engenharia Mackenzie 1a fase 16/05/2020 Band Saracens X Poli 1a fase 16/05/2020 SPAC X Jacareí 1a fase 06/06/2020 Pasteur X São José 1a fase 06/06/2020 Jacareí X Poli 1a fase 06/06/2020 SPAC X Band Saracens 1a fase 06/06/2020 Engenharia Mackenzie X Tucanos 1a fase 27/06/2020 Band Saracens X Pasteur 1a fase 27/06/2020 Poli X São José 1a fase 27/06/2020 Tucanos X SPAC 1a fase 27/06/2020 Jacareí X Engenharia Mackenzie 1a fase 25/07/2020 1o colocado X 4o colocado Taça Ouro 25/07/2020 2o colocado X 3o colocado Taça Ouro 25/07/2020 5o colocado X 8o colocado Taça Prata 25/07/2020 6o colocado X 7o colocado Taça Prata 01/08/2020 1o colocado X 3o colocado Taça Ouro 01/08/2020 2o colocado X 4o colocado Taça Ouro 01/08/2020 5o colocado X 7o colocado Taça Prata 01/08/2020 6o colocado X 8o colocado Taça Prata 29/08/2020 1o colocado X 2o colocado Taça Ouro 29/08/2020 3o colocado X 4o colocado Taça Ouro 29/08/2020 5o colocado X 6o colocado Taça Prata 29/08/2020 7o colocado X 8o colocado Taça Prata 19/09/2020 1o da Taça Ouro X 2o da Taça Ouro FINAL

Histórico

Ano Campeão 1979 Medicina 1980 Alphaville 1981 Medicina 1982 Alphaville 1983 Alphaville 1984 SPAC 1985 Pasteur 1986 Alphaville 1987 Alphaville 1988 Alphaville 1989 Alphaville 1990 * 1991 * 1992 Alphaville 1993 * 1994 Rio Branco 1995 Rio Branco 1996 Bandeirantes 1997 Rio Branco 1998 Bandeirantes 1999 SPAC 2000 Bandeirantes 2001 Rio Branco 2002 Rio Branco 2003 Bandeirantes 2004 São José 2005 São José 2006 São José 2007 São José 2008 São José 2009 São José 2010 São José 2011 São José 2012 Pasteur 2013 São José 2014 São José 2015 Pasteur 2016 São José 2017 Poli 2018 Poli 2019 Pasteur 2020 -

*Tabela ainda incompleta. Quem tiver dados completos sobre os anos que faltam, favor contactar victor@portaldorugby.com.br