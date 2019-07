Após as três etapas do Circuito Paulista, realizado no formato de festivais e jogos com tempo reduzidos, agosto dará início ao Campeonato Paulista de XV Juvenil. Além das categorias já tradicionais – M16, M18 e M20 – esse ano a novidade será a participação do M14 e de caráter misto.

Além da inclusão do M14, outra grande novidade é o Barbarians 19, do interior paulista, que estará presente em quase todas as categorias – M14, M18 e M20 – para a disputa do título e medir forças contra as equipes mais tradicionais do estado. Ilhabela firmou parceria com equipes de Bertioga e Taubaté para montar outro selecionado para a disputa no M14 e M16. Cougars e Iguanas, times cuja categoria adulta disputa o Paulista C, colocará sua base para jogar – Cougars no M16 e Iguanas no M18 – demonstrando o desenvolvimento do rugby dos clubes e projetos para o futuro.

No Circuito Paulista, o SPAC dominou as categorias M16 e M18, após excelentes confrontos contra o Jacareí, que terminou em vice em ambas. No M20, o São José dominou todas as etapas e terminou em primeiro lugar, invicto.

M14

Formato: Todos x Todos, total = 5 jogos

- Continua depois da publicidade -

Barbarians 19

Ilhabela/ Bertioga

Jacarei

SPAC

Pasteur

São José

Data Horário Local Casa Vs Adversário Fase Árbitro Auxiliar 1 Auxiliar 2 4o árbitro 10 e 11/08 Barbarians 19 Vs Ilhabela 17 e 18/08 Ilhabela Vs Jacarei 17 e 18/08 SPAC Vs Pasteur 17 e 18/08 Barbarians 19 Vs São José 31/08 e 1/09 Jacarei Vs SPAC 14 e 15/09 Jacarei Vs Pasteur 21 e 22/09 São José Vs Pasteur 5 e 6/10 Ilhabela/ Taubaté Vs São José 5 e 6/10 Barbarians 19 Vs Jacarei 12 e 13/10 SPAC Vs São José 26 e 27/10 Pasteur Vs Ilhabela 26 e 27/10 SPAC Vs Barbarians 19 2 e 3/11 São José Vs Jacarei 9 e 10/11 Pasteur Vs Barbarians 19 16 e 17/11 Ilhabela Vs SPAC

M16

Formato: Todos x Todos, total = 6 jogos + Final (1o x 2o)

Cougars

Ilhabela/ Taubaté

Jacarei Vermelho

Jacarei Preto

SPAC

Pasteur

São José

Data Horário Local Casa Vs Adversário Fase Árbitro Auxiliar 1 Auxiliar 2 4o árbitro 10 e 11/08 Jacarei Vermelho Vs São José 17 e 18/08 Ilhabela/ Taubaté Vs Jacarei Preto 24 e 25/08 São José Vs SPAC 24 e 25/08 Jacarei Vermelho Vs Jacarei Preto 31/08 e 1/09 Cougars Vs Pasteur 7 e 8/09 Jacareí Preto Vs Pasteur 7 e 8/09 SPAC Vs Ilhabela/ Taubaté 14 e 15/09 Jacarei Vermelho Vs Ilhabela/ Taubaté 14 e 15/09 São José Vs Cougars 21 e 22/09 Jacarei Preto Vs Cougars 21 e 22/09 SPAC Vs Jacarei Vermelho 28 e 29/09 Pasteur Vs Barbarians 19 28 e 29/09 Pasteur Vs SPAC 5 e 6/10 Ilhabela Vs São José 5 e 6/10 Jacarei Preto Vs SPAC 12 e 13/10 Pasteur Vs Jacarei Vermelho 12 e 13/10 Cougars Vs Ilhabela/ Taubaté 19 e 20/10 Cougars Vs Jacarei Vermelho 19 e 20/10 Pasteur Vs São José 2 e 3/11 Ilhabela/ Taubaté Vs Pasteur 2 e 3/11 São José Vs Jacarei Preto 2 e 3/11 SPAC Vs Cougars 9 e 10/11 Final

M18

Formato: Todos x Todos, total = 5 jogos

+ FINAIS

Barbarians 19

Iguanas

Jacarei

SPAC

Pasteur

São José

Data Horário Local Casa Vs Adversário Fase Árbitro Auxiliar 1 Auxiliar 2 4o árbitro 10 e 11/08 Barbarians Vs Iguanas 17 e 18/08 SPAC Vs Pasteur 17 e 18/08 Barbarians Vs São José 24 e 25/08 Pasteur Vs Iguanas 31/08 e 1/09 Jacareí Vs SPAC 31/08 e 1/09 São José Vs Iguanas 7 e 8/09 Jacareí Vs Iguanas 7 e 8/09 SPAC Vs Barbarians 19 14 e 15/09 Jacarei Vs Pasteur 14 e 15/09 SPAC Vs Iguanas 21 e 22/09 São José Vs Pasteur 28 e 29/09 São José Vs Jacareí 28 e 29/09 Pasteur Vs Barbarians 19 5 e 6/10 Barbarians Vs Jacarei 12 e 13/10 SPAC Vs São José 26 e 27/10 1o Vs 2o 26 e 27/10 3o Vs 4o 26 e 27/10 5o Vs 6o

M20

Formato: Todos x Todos (ida e volta), total = 6 jogos

Barbarians 19

Pasteur

Jacarei

São José

Data Horário Local Casa Vs Adversário Árbitro Auxiliar 1 Auxiliar 2 4o árbitro 10 e 11/08 Jacareí Vs São José 31/08 e 1/09 Barbarians 19 Vs Pasteur 7 e 8/09 Jacarei Vs Pasteur 14 e 15/09 São José Vs Barbarians 19 21 e 22/09 Jacareí Vs Barbarians 19 5 e 6/10 São José Vs Pasteur 12 e 13/10 Pasteur Vs Jacarei 19 e 20/10 Barbarians 19 Vs Jacarei 19 e 20/10 Pasteur Vs São José 2 e 3/11 Barbarians 19 Vs São José 9 e 10/11 São José Vs Jacareí

O campeonato terá início com um jogo de cada categoria à partir do 10 de agosto:

M14 – Barbarians 19 x Ilhabela/Bertioga

M16 – Barbarians 19 x Iguanas

M18 – Jacareí vermelho x São José

M20 – Jacareí x São José