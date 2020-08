Tempo de leitura: 1 minuto

De todos os países da América do Sul, quem melhor lidou com a pandemia foi o Uruguai e, com a questão sanitária do país caminhando para um cenário positivo, a União de Rugby do Uruguai confirmou que seu campeonato nacional de clubes terá início no dia 15 de agosto.

Ao todo, são 11 clubes, 9 de Montevidéu (Old Christians, Old Boys, Carrasco Polo, Montevideo Cricket, PSG, Champagnat, Los Cuervos, Ceibos e Seminario), 1 de Punta del Este (Lobos) e 1 de Paysandú (Trébol).

O campeonato feminino de sevens e o masculino do interior também retornarão nas próximas semanas.

¡Regresa el Rugby Femenino de Clubes en Uruguay! 🔹 https://t.co/xgtgln6ziM pic.twitter.com/l9LRszVpvy — Rugby Clubes URU (@RugbyClubesURU) August 3, 2020