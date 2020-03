O Campeonato Gaúcho Feminino de Sevens de 2020 teve suas datas confirmadas, assim como os circuitos de sevens juvenis do estado (que neste ano contará com M19 e M16 masculinos e M19 feminino.

No feminino adulto, o circuito contará com 3 etapas e 3 clubes fixos, com as demais vagas por torneio preenchidas com equipes convidadas.

Foi ainda confirmada realização do estadual de XV M19 e M16, que será de selecionados regionais.

Para os juvenis de sevens (masculino e feminino), serão formados combinados regionais também, juntando clubes.

Feminino Adulto de Sevens

Equipes fixas: Charrua, Antiqua UFPEL e San Diego;

1ª etapa: 05/04, em Porto Alegre

2ª etapa: 17/05, em Pelotas

3ª etapa: 28/06, em Porto Alegre

Feminino M19 de Sevens



1ª etapa: 05/04, em Porto Alegre

2ª etapa: 17/05, em Pelotas

3ª etapa: 28/06, em Porto Alegre

4ª etapa: 23/08, a definir

5ª etapa: 20/09, a definir

6ª etapa: 18/10, a definir

Masculino M19 de Sevens

1ª etapa: 26/04

2ª etapa: 24/05

3ª etapa: 21/06

Masculino M16 de Sevens

1ª etapa: 26/04

2ª etapa: 24/05

3ª etapa: 21/06

Masculino M19 e M16 de XV