Entre os dias 22 e 25 de outubro, a cidade paranaense de Campo Largo viveu atividades intensas de Tag Rugby, com seus Jogos Escolares agitando as escolas públicas do município e com destaque para a bola oval. Incríveis 27 escolas foram envolvidas nas atividades de rugby.

O rugby foi jogado pelo 5º ano seguido em Campo Largo, com os professores tendo sido capacitados pela Federação Paranaense de Rugby.

Clique aqui para fotos.