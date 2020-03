ARTIGO COM VÍDEO – O Circuito Mundial de Sevens Masculino (World Rugby Sevens Series) chegou à sua 6ª etapa neste fim de semana, com a ação rolando em Vancouver, no Canadá – com transmissão ao vivo do Watch ESPN.

O primeiro dia de jogos foi grandioso para o humilde time da casa. O Canadá superou as expectativas e venceu simplesmente todos os seus jogos no Grupo B, batendo a França (31 x 21), Fiji (26 x 21) e Gales (29 x 07). Fiji, por sua vez, deu a volta por cima e venceu franceses e galeses para ir às quartas de final.

No Grupo A, a África do Sul seguiu com seu ótimo momento e venceu Inglaterra, Japão e Argentina, ao passo que os ingleses avançaram em segundo lugar. Já no Grupo C, a Nova Zelândia ficou na primeira colocação, superando Quênia, Irlanda e Espanha. Os espanhóis foram a sensação, derrotando quenianos e irlandeses para irem às quartas. Por fim, no Grupo D, Austrália e Estados Unidos prevaleceram contra Samoa e Escócia.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 6a etapa Masculina – em Vancouver , Canadá

*Horário de Brasília

Sábado, dia 07 de março



14h00 – Estados Unidos 19 x 05 Samoa

14h22 – Austrália 33 x 19 Escócia

14h44 – Inglaterra 31 x 00 Argentina

15h06 – África do Sul 12 x 00 Japão

15h31 – Irlanda 26 x 28 Espanha

15h53 – Nova Zelândia 29 x 00 Quênia

16h15 – França 21 x 31 Canadá

16h37 – Fiji 26 x 19 Gales

17h12 – Estados Unidos 28 x 12 Escócia

17h34 – Austrália 40 x 12 Samoa

17h56 – Inglaterra 29 x 00 Japão

18h18 – África do Sul 17 x 05 Argentina

18h43 – Irlanda 14 x 12 Quênia

19h05 – Nova Zelândia 31 x 00 Espanha

19h27 – França 19 x 21 Gales

19h49 – Fiji 21 x 26 Canadá

20h24 – Samoa 19 x 19 Escócia

20h46 – Austrália 29 x 07 Estados Unidos

21h08 – Argentina 14 x 14 Japão

21h30 – África do Sul 38 x 00 Inglaterra

22h07 – Espanha 17 x 14 Quênia

22h35 – Nova Zelândia 33 x 24 Irlanda

23h05 – Canadá 29 x 07 Gales

23h33 – Fiji 26 x 17 França

Grupo A: 1 África do Sul, 2 Inglaterra, 3 Japão, 4 Argentina

Grupo B: 1 Canadá, 2 Fiji, 3 Gales, 4 França

Grupo C: 1 Nova Zelândia, 2 Espanha, 3 Irlanda, 4 Quênia

Grupo D: 1 Austrália, 2 Estados Unidos, 3 Escócia, 4 Samoa

Domingo, dia 08 de março

13h43 – Quartas de final pelo 9º lugar – Japão x Samoa

14h05 – Quartas de final pelo 9º lugar – Irlanda x França

14h27 – Quartas de final pelo 9º lugar – Escócia x Argentina

14h49 – Quartas de final pelo 9º lugar – Gales x Quênia

15h19 – Quartas de final pelo 1º lugar – África do Sul x Estados Unidos

15h41 – Quartas de final pelo 1º lugar – Nova Zelândia x Fiji

16h03 – Quartas de final pelo 1º lugar – Austrália x Inglaterra

16h25 – Quartas de final pelo 1º lugar – Canadá x Espanha

16h54 – Semifinal pelo 13º lugar

17h16 – Semifinal pelo 13º lugar

17h38 – Semifinal pelo 9º lugar

18h00 – Semifinal pelo 9º lugar

18h30 – Semifinal pelo 5º lugar

18h52 – Semifinal pelo 5º lugar

19h14 – Semifinal pelo 1º lugar

19h36 – Semifinal pelo 1º lugar

19h58 – Decisão de 13º lugar

21h07 – Decisão de 9º lugar

21h31 – Decisão de 5º lugar

21h58 – Decisão de 3º lugar

22h28 – FINAL