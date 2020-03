ARTIGO COM VÍDEOS – Deu a lógica no último qualificatório do rugby em cadeira de rodas para os Jogos Paralímpicos de 2020.

Em Vancouver, no Canadá, estavam em jogo as duas últimas vagas em Tóquio 2020 e o Canadá fez valer o mando de jogo conquistando sua vaga com campanha invicta, vencendo no último compromisso a Colômbia. O Canadá é três vezes medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos (1996 , 2004 e 2012). Já a França, a outra grande força em quadra, despachou a Alemanha e também carimbou sua classificação.

🚨QUALIFIED!!!🚨 @WCRugbyCanada has punched their ticket to Tokyo winning 57-46 against Colombia at the IWRF Wheelchair Rugby Paralympic Qualification Tournament on home soil in Richmond, BC! 🇨🇦➡️🇯🇵 #SuperSeries pic.twitter.com/3uspuNMvW1 — CDN Paralympic Team (@CDNParalympics) March 8, 2020

Colombia may be bringing the heat but Canada is in it to win it! Only one team will be sent to the 2020 Paralympic Games and Canada is currently leading 27-23 at half time. #SuperSeries 👀 pic.twitter.com/DoMyg8K3YK — CDN Paralympic Team (@CDNParalympics) March 8, 2020



Canadenses e franceses se somam, assim, a Japão, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Grã Bretanha e Dinamarca na competição.

TABELA

*Horários de Brasília

Quarta-feira, dia 04 de março TIME

TEAMS 17:00 Alemanha 32 x 51 França 17:00 Brasil 46 x 50 Suíça 19:00 Suécia 53 x 54 Colômbia 21:00 Cerimônia de abertura 21:30 Suíça 38 x 53 Canadá 23:30 Brasil 46 x 50 Alemanha Quinta-feira, dia 05 de março

15:00 Colômbia 35 x 62 Canadá 15:00 França 48 x 31 Suécia 17:00 Alemanha 46 x 45 Suíça 19:00 Canadá 58 x 36 Brasil 21:30 Colômbia 36 x 54 França 23:00 Suécia 48 x 44 Suíça Sexta-feira, dia 06 de março

15:00 França 56 x 36 Brasil 17:00 Alemanha 58 x 50 Colômbia 19:00 Canadá 55 x 39 Suécia 21:00 Suíça 36 x 52 França 23:00 Canadá 59 x 31 Alemanha Sábado, dia 07 de março

15:00 Colômbia 45 x 41 Brasil 17:00 Suécia 62 x 63 Alemanha 19:00 França 40 x 50 Canadá 21:00 Suíça 35 x 39 Colômbia 23:00 Brasil 47 x 50 Suécia Domingo, dia 08 de março

17:00 Semifinal 1 – França 54 x 30 Alemanha 19:00 Semifinal 2 – Canadá 57 x 46 Colômbia

In the last match of round-robin play, Sweden wins 50 – 47 over Brazil. Final standings from the round-robin are: 1. Canada

2. France

3. Germany

4. Colombia

5. Sweden

6. Switzerland

7. Brazil — Wheelchair Rugby (@IWRF) March 8, 2020



Jogos Paralímpicos – Tóquio 2020

Participantes:

Japão

Estados Unidos

Austrália

Nova Zelândia

Grã Bretanha

Dinamarca

Canadá

França

Ano Sede Ouro Prata Bronze 1996 Atlanta Estados Unidos Canadá Nova Zelândia 2000 Sydney Estados Unidos Austrália Nova Zelândia 2004 Atenas Nova Zelândia Canadá Estados Unidos 2008 Beijing Estados Unidos Austrália Canadá 2012 Londres Austrália Canadá Estados Unidos 2016 Rio de Janeiro Austrália Estados Unidos Japão 2020 Tóquio - - - 2024 Paris - - -

