O rugby produz momentos lindos. Após o cancelamento de Canadá contra Namíbia por conta da chegada do tufão Hagibis, as duas seleções mostraram o que é o verdadeiro “espírito do rugby”. A partida deveria ter sido realizada em Kamaishi, pequena cidade que já havia sido destruída em 2011. E os dois times foram às ruas após a passagem do tufão Hagibis para ajudarem a população local a se reconstruir mais uma vez.

Following the cancellation of their match in Kamaishi, @RugbyCanada players headed out to help with recovery efforts, showing the true values of the game.

Amazing scenes and brilliant to see from the team. #RWC2019 pic.twitter.com/jdXQlyD2ZM

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) October 13, 2019