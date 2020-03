O Circuito Mundial de Sevens retorna nesse fim de semana com a 6ª etapa masculina rolando em Vancouver, no Canadá. Com isto, o circuito masculino passará de sua metade e a briga pelo título estará bem clara.

Novamente, o sistema utilizado contemplará 16 equipes divididas em 4 grupos de 4, com quartas de final programadas para os 2 melhores de cada grupo. Todos os jogos serão exibidos ao vivo no Watch ESPN.

No momento, Nova Zelândia e África do Sul vão dominando a temporada, mas Fiji ainda sonha com uma arrancada final. Portanto, o que esperar de cada grupo?

No Grupo A, a África do Sul é a ampla favorita, após ser campeã da etapa passada. Gans, Pretorius e os Davids estão voando ao lado de Du Preez, Kok…

Buscando a outra vaga pela chave, Argentina e Inglaterra prometem disputa quente, com ambos tendo caído de produção no início deste ano. O Japão entra como convidado no torneio correndo por fora e pensando nos Jogos Olímpicos;

No Grupo B, Fiji (vice campeão da etapa passada) é o grande favorito, tendo se recuperado de um início ruim de temporada, com homens como Tuimaba, Botitu, Bolaca Nuqucu brilhando;

A França, de Veredamu e Barraque, é a segunda força da chave, mas, após início forte na temporada, teve queda de rendimento e precisa voltar a provar força. Dono da casa, o Canadá corre por fora, enquanto Gales fecha a chave em péssima fase, na lanterna da temporada e desesperado na luta contra o rebaixamento;

No Grupo C, a Nova Zelândia é ampla favorita. Líderes do circuito, os All Blacks, no entanto, estão vendo os sul-africanos e fijianos encostarem na tabela e precisam responder;

Sensação da temporada, a Irlanda é a segunda força no Grupo C, mas a disputa por classificação será intensa contra o Quênia, que está em luto pelo falecimento de Onyango, atleta do elenco, nesta semana. A Espanha é a quarta força;

Por fim, o Grupo D será equilibrado, com batalha entre Austrália e Estados Unidos pela primeira posição. Os EUA vem desapontando nesta temporada pré Jogos Olímpicos e precisam dar uma resposta. Samoa e Escócia correm por fora sedentos por derrubarem um dos favoritos;

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 6a etapa Masculina – em Vancouver , Canadá

Grupo A: África do Sul, Argentina, Inglaterra e Japão

Grupo B: Fiji, França, Canadá e Gales

Grupo C: Nova Zelândia, Irlanda, Quênia e Espanha

Grupo D: Austrália, Estados Unidos, Samoa e Escócia

*Horário de Brasília

Sábado, dia 07 de março



14h00 – Estados Unidos x Samoa

14h22 – Austrália x Escócia

14h44 – Inglaterra x Argentina

15h06 – África do Sul x Japão

15h31 – Irlanda x Espanha

15h53 – Nova Zelândia x Quênia

16h15 – França x Canadá

16h37 – Fiji x Gales

17h12 – Estados Unidos x Escócia

17h34 – Austrália x Samoa

17h56 – Inglaterra x Japão

18h18 – África do Sul x Argentina

18h43 – Irlanda x Quênia

19h05 – Nova Zelândia x Espanha

19h27 – França x Gales

19h49 – Fiji x Canadá

20h24 – Samoa x Escócia

20h46 – Austrália x Estados Unidos

21h08 – Argentina x Japão

21h30 – África do Sul x Inglaterra

22h07 – Espanha x Quênia

22h35 – Nova Zelândia x Irlanda

23h05 – Canadá x Gales

23h33 – Fiji x França

Domingo, dia 08 de março

13h43 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º A x 4º D

14h05 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º C x 4º B

14h27 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º D x 4º A

14h49 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º B x 4º C

15h19 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º A x 4º D

15h41 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º C x 4º B

16h03 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º D x 4º A

16h25 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º B x 4º C

16h54 – Semifinal pelo 13º lugar

17h16 – Semifinal pelo 13º lugar

17h38 – Semifinal pelo 9º lugar

18h00 – Semifinal pelo 9º lugar

18h30 – Semifinal pelo 5º lugar

18h52 – Semifinal pelo 5º lugar

19h14 – Semifinal pelo 1º lugar

19h36 – Semifinal pelo 1º lugar

19h58 – Decisão de 13º lugar

21h07 – Decisão de 9º lugar

21h31 – Decisão de 5º lugar

21h58 – Decisão de 3º lugar

22h28 – FINAL

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 Nova Zelândia 93 19 22 22 13 17 África do Sul 89 22 19 7 19 22 Fiji 72 8 15 8 22 19 França 67 12 17 19 8 11 Inglaterra 64 17 7 15 15 10 Austrália 62 13 5 17 12 15 EUA 60 10 8 12 17 13 Argentina 53 11 13 11 10 8 Irlanda 45 5 12 5 11 12 Canadá 40 7 6 13 7 7 Quênia 29 4 11 10 1 3 Escócia 29 3 10 6 6 4 Samoa 28 15 4 2 2 5 Espanha 23 6 3 4 4 6 Gales 11 2 1 1 5 2 Campeões por etapa

- 15º colocado = rebaixamento;