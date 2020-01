A Rugby Canada (federação canadense) já revelou os locais dos 4 jogos que a seleção masculina de rugby XV do Canadá fará em casa em 2020.

Os canadenses celebraram a confirmação da visita da Itália, que encarará o Canadá na cidade de Halifax (na Costa Leste) no dia 11 de julho. Esse será o segundo amistoso internacional do Canadá no ano. O primeiro será no dia 04 de julho contra os Barbarians Franceses (a seleção “B” da França) em Montreal.

Em agosto, o Canadá encarará as disputas do Americas Rugby Championship, recebendo o Brasil no dia 22 na cidade de Calgary, no oeste do país. Calgary é a quarta maior cidade do Canadá, com mais de 1,3 milhão de habitantes em sua região metropolitana. O jogo será no Calgary Rugby Park, campo de rugby da cidade que pode receber até 7 mil pessoas com arquibancadas móveis.

No dia 29 de agosto os canadenses enfrentarão o Chile em Winnipeg.

- Continua depois da publicidade -

San Juan também será palco de Argentina XV e Chile

Enquanto isso, a União Argentina de Rugby confirmou que fará rodada dupla de The Rugby Championship e Americas Rugby Championship no dia 15 de agosto.

Já estava confirmado que nesse data Los Pumas (Argentina) e Springboks (África do Sul) se enfrentarão na cidade de San Juan, no oeste da Argentina. A partida não será sozinha. No mesmo estádio, mais cedo, a Argentina XV (seleção de desenvolvimento da Argentina) enfrentará o Chile pelo Americas Rugby Championship.