ARTIGO COM VÍDEOS – O Canadá está muito próximo da Copa do Mundo de 2019. Neste sábado, os Canucks venceram o principal concorrente à vaga, a Alemanha, na 2ª (penúltima) rodada da Repescagem Mundial.

Os dois times foram ao jogo, em Marselha (na França, campo neutro), após vitórias na estreia e o jogo entregou emoção. O Canadá foi superior durante quase todo o jogo, tendo o controle de posse de bola e território na primeira parte do primeiro tempo. E os canadenses largaram na frente com try de Rumball, rompendo as defesa. Mas Barber deu o troco para a Alemanha com try aos 30′ e o jogo ficou quente até o intervalo, que registrava 10 x 07 para os canadenses.

The two unbeaten sides so far in the Rugby World Cup 2019 repechage play each other now as @rugbycanada face @DRVRugby in Marseille #RWC2019 https://t.co/yaAy6gS3es — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 17 de novembro de 2018

No segundo tempo, Tyler Ardron, o grande nome dos Canucks, rompeu para o segundo try, crucial para o Canadá. A Alemanha ainda manteve equilíbrio, com o placar em 17 x 10, mas os canadenses souberam controlar as ações e definiram o jogo com 2 tries no fim, de McRorie e Evans, assegurando o precioso bônus ofensivo.

🇨🇦 Too much power from @RugbyCanada as they start superbly in the second half through a heroic drive from Tyler Ardron at #RWC2019 Repechage pic.twitter.com/AA8GDspF4V — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 17 de novembro de 2018

O Canadá decidirá a classificação na próxima sexta contra Hong Kong, que fez sua parte atropelando o Quênia por 42 x 17. Os quenianos começaram muito bem abrindo 12 x 00 com tries de Opondo e Musonye com estilo, mostrando jogo aberto e cheio de offloads. Mas defensivamente os Simbas eram terríveis e no jogo de contato os Dragões se impuseram. Hong Kong reduziu com try antes do intervalo e atropelou no segundo tempo, virando com direito a mais 5 tries. 42 x 17 para se manter vivo na luta por 2019.

We are LIVE for Match Day 2 of #RWC2019 Repechage as @OfficialKRU score a cracking team try against @HongKongRugby 🇰🇪 v 🇭🇰 Follow the action live on Rugby World Cup channels (video restrictions do apply) pic.twitter.com/BHB0EqXFNT — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 17 de novembro de 2018

O Canadá soma 10 pontos e Hong Kong 5, enquanto a Alemanha tem 4 e o Quênia 0. Alemães e quenianos já estão fora do Mundial e Hong Kong precisará vencer com bônus o Canadá para ir à Copa do Mundo. Bastará 1 ponto aos Canucks para se garantirem no Japão 2019.

Outros duelos aqueceram o segundo escalão mundial

Três amistosos agitaram ainda a Europa envolvendo seleções do segundo escalão mundial. A Geórgia recebeu Samoa e venceu por 27 x 19, em jogo que os georgianos foram dominados no começo, com Samoa marcando 3 tries e abrindo 19 x 03 (com Paulo, Tuala e Taulagi). Mas a Geórgia respondeu aos 30′ com o scrum-half esperto Lobzhanidze marcando o primeiro try. E o segundo tempo foi dominado pelos Lelos, que garantiram mais 2 tries, com Giorgadze e Aprasidze.

Já na Romênia, a seleção da casa mostrou que vive um momento delicado. De fora da Copa do Mundo, a tradicional romena foi dominada pelos Estados Unidos, caindo por 31 x 05. Foram 2 tries de Campbell, enquanto De Haas, Matyas e Moore também deixaram os seus.

E a Espanha fez sua parte, mostrando a seu torcedor que, apesar de fora da Copa do Mundo, pode seguir crescendo. Vitória sobre a Namíbia por 34 x 13, deixando preocupado o torcedor da Namíbia, que não parece demonstrar a força necessária para ter bons resultados no Mundial.

Holanda larga com tudo no “Six Nations C”

Outros dois jogos ainda movimentaram a jornada europeia, ambos pelo Rugby Europe Trophy, o “Six Nations C”. A Holanda fez seu primeiro jogo na nova temporada e foi visitando a líder Polônia, que havia vencido dois jogos já. E os holandeses foram implacáveis, atropelando os poloneses por 49 x 00, para mostrarem que deverão brigar pelo título com Portugal.

Já a Suíça venceu em casa os tchecos por 17 x 05 e aproximaram o concorrente do rebaixamento. A Tchéquia somou sua terceira derrota e sem pontos.

42 17

Hong Kong 42 x 17 Quênia, em Marselha (França) – Repescagem Mundial

Árbitro: Jaco Peyper (África do Sul)

29 10

Canadá 29 x 10 Alemanha, em Marselha (França) – Repescagem Mundial

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

05 31

Romênia 05 x 31 Estados Unidos, em Bucareste

Árbitro: Craig Maxwell-Keys (Inglaterra)

27 19

Geórgia 27 x 19 Samoa, em Tbilisi

Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra)

34 13

Espanha 34 x 13 Namíbia, em Madri

Árbitro: Pierre Brousset (França)

Rugby Europe Trophy – “Six Nations C” – 2ª divisão da Rugby Europe 2018-19

Suíça 17 x 05 Tchéquia, em Yverdon

Polônia 00 x 49 Holanda, em Lublin

Seleção Jogos Pontos Polônia 3 9 Holanda 1 5 Lituânia 2 5 Suíça 1 4 Portugal 0 0 Tchéquia 3 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);