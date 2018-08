ARTIGO COM VÍDEOS – Resumo das rodadas da Currie Cup sul-africana e da Mitre 10 Cup neozelandesa, os campeonatos nacionais de África do Sul e Nova Zelândia!

Lions e Sharks começam bem na África do Sul

A Currie Cup sul-africana está só no começo e os destaques da segunda rodada foram Natal Sharks e Golden Lions, que estrearam na edição 2018 da competição com vitórias. Os Sharks festejaram vitória em clássico contra os Blue Bulls, ao passo que os Lions triunfaram sobre o pequeno aguerrido Griquas. Já o Western Province (Stormers) também foi muito bem vencendo o Cheetahs com facilidade – e preocupação do lado dos Cheetahs, mais focados na preparação para o PRO14 europeu que disputarão com seu time principal.

Canterbury vence clássico e Taranaki defende bem o Ranfurly Shield

Na Nova Zelândia, as atenções estiveram sobre a segunda rodada da Mitre 10 Cup e sobre o primeiro grande clássico nacional, o duelo entre Canterbury e Wellington. Após perder na estreia para seu vizinho Tasman, o Canterbury (atual campeão) deu a volta por cima derrotando o Wellington (a versão de Crusaders e Hurricanes para a Mitre 10 Cup). E o Canterbury venceu por disputados 27 x 20, com tries de Ennor, Princep, Drummond e Makene.

No outro jogo destacado, Taranaki defendeu com sucesso a posse do Ranfurly Shield – o troféu de desafio da Nova Zelândia – vencendo seu rival Manawatu por 41 x 21, com 5 tries a 3. A próxima defesa do Ranfurly Shield será no dia 9 de setembro, quando o Taranaki recebe Waikato.

A liderança da Mitre 10 Cup segue com o Tasman, que voou contra Southland, 45 x 24. Com o mesmo número de pontos estão o times de Auckland (Auckland e North Harbour, que superaram, respectivamente, Northland e Waikato, por 28 x 12 e 29 x 28, ambos fora de casa).

The Currie Cup Premier Division – Fase Principal – Campeonato Sul-Africano

Golden Lions 62 x 41 Griquas

Natal Sharks 26 x 10 Blue Bulls

Western Province 32 x 00 Free State Cheetahs

Equipes Cidade principal Jogos Pontos Western Province Cidade do Cabo 1 5 Mpumalanga Pumas Nelspruit 1 5 Golden Lions Joanesburgo 1 5 Natal Sharks Durban 1 5 Blue Bulls Pretória 2 5 Griquas Kimberley 2 1 Free State Cheetahs Bloemfontein 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados = classificação às semifinais

Mitre 10 Cup – Campeonato Neozelandês

Counties Manukau 17 x 22 Bay of Plenty

Otago 25 x 31 Hawke’s Bay

Taranaki 41 x 21 Manawatu – Ranfurly Shield

Canterbury 27 x 20 Wellington

Waikato 28 x 29 North Harbour

Tasman 45 x 24 Southland

Northland 12 x 28 Auckland

Equipe Apelido Cidade(s) Jogos Pontos Premiership - 1ª divisão Tasman Makos Nelson e Blenheim 2 9 Auckland Gulls Auckland 2 9 North Harbour Hibiscus Auckland (norte) 2 9 Wellington Lions Wellington 2 6 Taranaki Bulls New Plymouth 2 5 Canterbury Lambs Christchurch 2 5 Counties Manukau Steelers Pukekohe 2 2 Championship - 2ª divisão Hawke's Bay Magpies Napier 2 10 Bay of Plenty Steamers Rotorua e Tauranga 2 8 Manawatu Turbos Palmerston North 2 5 Waikato Mooloo Men Hamilton 2 3 Northland Taniwha Whangarei 2 1 Otago Razorbacks Dunedin 2 1 Southland Stags Invercargill 2 1