Entre sexta (13) e domingo (15), a Cidade do Cabo, na África do Sul, será o palco para a 2ª etapa da temporada 2019-20 Circuito Mundial de Sevens Masculino, com transmissão ao vivo de todos os jogos pelo Watch ESPN. O Cape Town Stadium (de 55 mil lugares) será a sede (começando sua preparação para receber a Copa do Mundo de Sevens de 2022).

Formato

Ao todo, 16 seleções competirão, sendo divididas em 4 grupos com 4 times cada. Encaram a competição as 15 seleções fixas do circuito e 1 convidada;

Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final;

As demais equipes serão ranqueadas de 9 a 16, com base em suas campanhas na fase de grupos, e disputarão uma última partida, decidindo cada colocação;

O que esperar?

A primeira etapa da temporada, disputada em Dubai no último fim de semana, coroou a África do Sul, campeã do torneio, chegando embalada à segunda etapa. O torneio de Dubai ainda produziu a surpresa de Fiji, atual campeão, sendo eliminado na fase de grupos.

Com isso, o sorteio dos grupos da etapa do Cabo foi cruel, produzindo um verdadeiro grupo da morte, com África do Sul, Estados Unidos e Fiji (isto é, 3 dos 4 melhores times do mundo) no mesmo grupo, o Grupo A, junto do convidado Japão.

O embate entre sul-africanos, estadunidenses e fijianos promete ser absolutamente imprevisível, com leve favoritismo da África do Sul, que conta com os craques Seabelo Senatla (de volta ao sevens) e Rosko Specman (o melhor jogador do torneio de Dubai), pelo último titulo e por jogar em casa. Os Boks venceram seus últimos 3 jogos com Fiji e os últimos 2 contra os EUA, levando vantagem recente nos confrontos diretos. Já Fiji venceu seus últimos 6 duelo contra os EUA, colocando como o segundo nas apostas da chave, apesar do inicio ruim de temporada – que já coloca muita pressão sobre os fijianos por uma campanha notável na Cidade do Cabo.

No Grupo B, a vice campeã da primeira etapa, a Nova Zelândia é a grande favorita da chave, com a Argentina (que venceu Fiji em Dubai) aparecendo como uma perigosa segunda força. Canadá e Gales completam a chave, com os canadenses sonhando em pregarem um surpresa, enquanto os galeses pensam mais em fugirem das últimas posições.

No Grupo C, Inglaterra e França prometem disputa acirrada pelo primeiro lugar, com os ingleses tendo alcançado as semis de Dubai – de novo contando com o artilheiro Dan Norton – e a França, do craque Bouhraoua, inspirando-se em sua última vitória sobre a Nova Zelândia na fase de grupos do torneio passado. Fecham a chave Espanha e Escócia, que correm por fora.

Por fim, no Grupo D, Samoa (semifinalista em Dubai, liderada pelo excelente Joe Perez) e a Austrália (que venceu os EUA em Dubai) devem disputar ponto a ponto a liderança, com a Irlanda (do craque Conroy, artilheiro da primeira etapa) e Quênia (de elenco renovado e promissor) correndo por fora.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 2ª etapa Masculina – em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Masculino

Grupo A: África do Sul, Estados Unidos, Fiji e Japão

Grupo B: Nova Zelândia, Argentina, Canadá e Gales

Grupo C: Inglaterra, França, Espanha e Escócia

Grupo D: Samoa, Austrália, Irlanda e Quênia

*Horários de Brasilia

Sexta-feira, dia 13 de dezembro

11h37 – Austrália x Irlanda

11h59 – Samoa x Quênia

12h21 – França x Espanha

12h43 – Inglaterra x Escócia

13h35 – Argentina x Canadá

14h05 – Nova Zelândia x Gales

14h35 – Estados Unidos x Fiji

15h03 – África do Sul x Japão

Sábado, dia 14 de dezembro

05h57 – Austrália x Quênia

06h19 – Samoa x Irlanda

07h01 – França x Escócia

07h23 – Inglaterra x Espanha

07h45 – Argentina x Gales

08h07 – Nova Zelândia x Canadá

08h29 – Estados Unidos x Japão

08h51 – África do Sul x Fiji

11h47 – Irlanda x Quênia

12h09 – Samoa x Austrália

12h51 – Espanha x Escócia

13h13 – Inglaterra x França

13h35 – Canadá x Gales

14h05 – Nova Zelândia x Argentina

14h35 – Fiji x Japão

15h03 – África do Sul x Estados Unidos

Domingo, dia 15 de dezembro

06h18 – Quartas de final

06h40 – Quartas de final

07h02 – Quartas de final

07h24 – Quartas de final

09h39 – Semifinal

10h01 – Semifinal

10h48 – Decisão de 15º lugar

11h10 – Decisão de 13º lugar

11h32 – Decisão de 11º lugar

11h54 – Decisão de 9º lugar

12h59 – Decisão de 3º lugar

13h56 – FINAL

