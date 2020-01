ARTIGO COM VÍDEOS – No Japão, a estrelada Top League chegou à sua terceira rodada com três invictos apenas – e com direito ao jogaço entre Kobelco Steelers, de Dan Carter (ex All Blacks), e Suntory Sungoliath, de Matt Giteau (ex Wallabies). O Kobelco falou mais alto, venceu por 35 x 29, e seguiu invicto, na vice liderança da liga. O empate teve nada menos que 26 mil pessoas no estádio.



A ponta é do Panasonic Wild Knights, que atropelou o Mitsubishi Dynaboars, com direito a try de David Pocock (Wallabies) para os líderes.



O outro invicto da da competição é o Toshiba Brave Lupus que, com tries dos neozelandeses Richard Kahui e Matt Todd (All Blacks) e hat-trick do sul-africano Van Wyk venceu o Honda Heat por 32 x 23 e está no terceiro lugar.



Outro jogo que chamou atenção foi a vitória do Kubota Spears sobre o NTT Shining Arcs, com tries de Bernard Foley (Wallabies) e Ryan Crotty (All Blacks) sobre o NTT Shining Arcs, que teve Malcolm Marx (Springboks) fazendo try e Leali’ifano (Wallabies) convertendo.



Destaque ainda para Willie Le Roux (campeão mundial com os Springboks) fazendo try na vitória do Toyota Verblitz.







Top League – Campeonato Japonês 2020

Honda Heat 23 x 32 Toshiba Brave Lupus

Munakata Sanix Blues 49 x 19 NTT Docomo Red Hurricanes

Ricoh Black Rams 00 x 38 Yamaha Jubilo

Mitsubishi Dynaboars 10 x 62 Panasonic Wild Knigkts

Kubota Spears 28 x 27 NTT Shining Arcs

Toyota Verblitz 61 x 31 Hino Red Dolphins

Kobelco Steelers 35 x 29 Suntory Sungoliath

Canon Eagles 38 x 12 NEC Green Rockets

Clube Prefeitura Jogos Pontos Panasonic Wild Knights Kumagaya 3 15 Kobelco Steelers Kobe 3 13 Toshiba Brave Lupus Tóquio 3 13 Munakata Sanix Blues Fukuoka 3 10 Yamaha Jubilo Shizuoka 3 9 Canon Eagles Tóquio 3 9 Kubota Spears Chiba 3 8 Honda Heat Suzuka 3 6 Toyota Verblitz Toyota 3 6 Suntory Sungoliath Tóquio 3 6 NTT Shining Arcs Chiba 3 5 Hino Red Dolphins Tóquio 3 4 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 3 4 Ricoh Black Rams Tóquio 3 4 NEC Green Rockets Chiba 3 1 Mitsubishi Dynaboars Sagamihara 3 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- Pontos corridos, sem mata-mata;

- Edição sem rebaixamento;