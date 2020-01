ARTIGO COM VÍDEO – A Challenge Cup, a 2a copa europeia de clubes, definiu neste sábado todos os seus classificados às quartas de final. Toulon (França), Bordeaux (França), Bristol Bears (Inglaterra) e Leicester Tigers (Inglaterra) já estavam assegurados desde a rodada passada e confirmaram a condição de mandantes nas partidas das quartas de final. Os visitantes serão Castres (França), Dragons (Gales), Scarlets (Gales) e Edinburgh (Escócia), que selaram suas classificações na rodada final.

Vale lembrar que avançaram às quartas de final os 1os colocados de cada grupo e os 3 melhores 2os colocados do geral.

Os duelos das quartas de final serão sorteados ao longo da semana.

Sexta-feira de festa para Castres e Dragons

A rodada decisiva da Challenge Cup começou na sexta-feira com os dois jogos do Grupo 1, a chave mais emocionante, que tinha três times brigando por duas vagas. Os galeses do Dragons fizeram sua missão com uma vitória esperada sobre os russos do Enisei, 47 x 05, enquanto o outro embate foi de arrepiar, com os franceses do Castres despachando os ingleses do Worcester Warriors por 33 x 27.

O jogo foi na casa do Worcester e o Castres conquistou uma dramática vitória de 5 tries a 3, com o scrum-half veterano Rory Kockott sendo decisivo com um hat-trick (3 tries), incluindo o try da vitória aos 74′.

Sábado perfeito para Edinburgh e Scarlets

No sábado, os escoceses do Edinburgh fizeram o esperado e derrotaram o Agen por fáceis 36 x 00 e carimbaram classificação.

Já os galeses do Scarlets foram à partida final com a obrigação de uma vitória bonificada e conseguiram a meta ao vencerem fora de casa o London Irish por 33 x 14, com o bônus saindo logo após o intervalo.

Quem acabou lamentando foi o Pau, da França. O clube verde fez sua parte, conquistou grande vitória sobre o já classificado Leicester Tigers por 24 x 17. A vitória, no entanto, não foi o bastante, com o Pau ficando de fora das quartas de final pelo saldo de pontos. Já o Tigers festejou o penal chutado por Hardwick aos 79′ que deu o bônus defensivo aos ingleses, suficiente para assegurar o mando de jogo nas quartas de final.

Toulon, Bordeaux e Bristol cumprem suas missões

Os outros mandantes serão Toulon, Bordeaux e Bristol. Os dois franceses confirmaram a regalia vencendo bem: o Toulon derrotou o Bayonne, 50 x 06, e o Bordeaux bateu fora de casa o decepcionante Wasps, 27 x 00. O Bristol, por sua vez, suou com um atípico empate em 07 x 07 com o Zebre.

Challenge Cup – Copa Desafio Europeu 2019-20 – 2ª copa europeia

Dragons (Gales) 47 x 05 Enisei (Rússia)

Worcester Warriors (Inglaterra) 27 x 33 Castres (França)

Pau (França) 24 x 17 Leicester Tigers (Inglaterra)

Cardiff Blues (Gales) 64 x 03 Calvisano (Itália)

Zebre (Itália) 07 x 07 Bristol Bears (Inglaterra)

Brive (França) 33 x 29 Stade Français (França)

Wasps (Inglaterra) 00 x 27 Bordeaux (França)

Edinburgh (Escócia) 36 x 00 Agen (França)

Toulon (França) 50 x 06 Bayonne (França)

London Irish (Inglaterra) 14 x 33 Scarlets (Gales)

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Castres França Castres 6 23 Dragons Gales Newport 6 20 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 6 16 Enisei Rússia Krasnoyarsk 6 0 Grupo 2 Toulon França Toulon 6 28 Scarlets Gales Llanelli 6 19 London Irish Inglaterra Reading / Londres 6 7 Bayonne França Bayonne 6 7 Grupo 3 Bordeaux-Bègles França Bordeaux 6 26 Edinburgh Escócia Edimburgo 6 21 Wasps Inglaterra Coventry 6 11 Agen França Agen 6 0 Grupo 4 Bristol Bears Inglaterra Bristol 6 26 Brive França Brive-la-Gaillarde 6 14 Zebre Itália Parma 6 13 Stade Français França Paris 6 8 Grupo 5 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 6 23 Pau França Pau 6 19 Cardiff Blues Gales Cardiff 6 18 Calvisano Itália Calvisano 6 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.