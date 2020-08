Tempo de leitura: 6 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) esteve com tudo neste fim de semana, com grandes jogos na Inglaterra, com a Super League, e na Austrália, com a NRL.

Wigan liderança de uma Super League imprevisível

A Super League inglesa está imprevisível, com 7 clubes brigando ponto a ponto pela liderança. A primeira posição no momento é do Wigan Warriors, que venceu o Leeds Rhinos em duelo direto na parte de cima da tabela, 28 x 10. Bevan French foi decisivo com 2 tries para os Warriors.



O único time francês da liga, o Catalans Dragons (da região catalã da França) está em franco crescimento e celebrou vitória esmagadora sobre o Wakefied Trinity Wildcats por nada menos que 58 x 00, com direito a show ironicamente de dois ingleses do time, Davies e Whitley, que marcaram ambos hat-tricks (3 tries).



Por sua vez, St. Helens Saints derrotou o Castleford Tigers em outro duelo valendo o G5, em um jogo sofrido de 10 x 00, que elevou os Saints ao segundo lugar.



Por fim, o Warrington Wolves também mira o topo ao vencer o Huddersfield Giants por 19 x 18, com drop goal de Austin no lance final.



Panthers e Storm seguem com tudo na NRL, enquanto Eels perdem força

A liderança da NRL não mudou de mãos nesta semana, mas o líder Penrith Panthers sofreu para defender a ponta, com uma vitória de apenas 18 x 12 sobre o New Zealand Warriors, com todos os tries dos Panthers saindo no primeiro tempo. O segundo tempo foi de reação dos Warriors, mas com os Panthers segurando bem o oponente.



O grande jogo da rodada foi em Sydney com o Sydney Roosters, atual campeão, recebendo e sendo derrotado pelo Melbourne Storm, que segue na cola do Penrith. 24 x 06, com show de Olam, o centro da Papua Nova Guiné, que marcou dois tries cruciais para o Storm.



Já o terceiro colocado Parramatta Eels parece mesmo ter perdido o fôlego e caiu em casa diante do St. George Illawarra Dragons por 14 x 12, com o fijiano Ravalawa marcando duas vezes para os visitantes.



Canberra Raiders e Newcastle Knights foram outros dois times do G8 que triunfaram na jornada. Os Raiders atropelaram o combalido Brisbane Broncos por 36 x 08, ao passo que os Knights venceram jogaço contra o Manly Sea Eagles por 26 x 24, com try decisivo de Tuala aos 72′.





Na briga na zona de corte do G8, South Sydney Rabbitohs, Cronulla Sharks e Wests Tigers conseguiram importantes vitórias. Os Rabbitohs venceram o North Queensland Cowboys em um jogo de arrepiar por 31 x 30, com drop goal da vitória chutado aos 79′ por Adam Reynolds. O mesmo enredo foi visto na vitória do Wests Tigers por 29 x 28 sobre o Canterbury Bulldogs, cm drop goal vencedor aos 77′ chutado por Luke Brooks. Por fim, os Sharks fizeram 30 x 18 sobre o Gold Coast Titans, que esboçava reação.









NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Roosters 06 x 24 Storm

Warriors 12 x 18 Panthers

Eels 12 x 14 Dragons

Sharks 30 x 18 Titans

Cowboys 30 x 31 Rabbitohs

Raiders 36 x 08 Broncos

Knights 26 x 24 Sea Eagles

Wests Tigers 29 x 28 Bulldogs

Clube Cidade Jogos Pontos Penrith Panthers Sydney 14 25 Melbourne Storm Melbourne 14 24 Parramatta Eels Sydney 14 22 Sydney Roosters Sydney 14 18 Canberra Raiders Canberra 14 18 Newcastle Knights Newcastle 14 17 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 14 16 South Sydney Rabbitohs Sydney 14 16 Wests Tigers Sydney 14 12 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 14 12 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 14 10 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 14 10 Gold Coast Titans Gold Coast 14 8 North Queensland Cowboys Townsville 14 6 Brisbane Broncos Brisbane 14 6 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 14 4

- Vitória = 2 pontos;

- Empate = 1 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- 1º ao 8º lugares = classificação às Quartas de Final (1º ao 4º vão ao Qualificatório, valendo vaga na Semifinal, e 5º ao 8º jogam pelo Eliminatório, que vale vaga nas Repescagens contra os perdedores do Qualificatório)

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Wakefield 00 x 58 Catalans

Huddersfield 18 x 19 Warrington

St. Helens 10 x 00 Castleford

Wigan 28 x 10 Leeds

Clubes Cidade Jogos Pontos Wigan Warriors Wigan 8 12 St. Helens Saints St. Helens 8 10 Catalans Dragons Perpignan (França) 7 10 Warrington Wolves Warrington 8 10 Huddersfield Giants Huddersfield 7 8 Leeds Rhinos Leeds 7 8 Castleford Tigers Castleford 8 8 Hull FC Kingston-upon-Hull 8 6 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 7 4 Salford Red Devils Salford 7 4 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 7 2 Toronto Wolfpack* Toronto (Canadá) 6 0

Vitória = 2 pontos;

Empate = 1 ponto;

Derrota = 0 pontos;



- 1º a 5º colocados se garantem nos playoffs;

- 12º colocado = rebaixado



*Toronto Wolfpack anunciou desistência da competição

O que é o Rugby League

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a International Rugby League (IRL) – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?