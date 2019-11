Com a liderança de Joaquín Montes, gerente de árbitros do Rugby da América do Sul, os dezesseis melhores árbitros da região, nomeados por seus países, trabalharam por quatro dias antes da temporada 2020 que terão uma atividade enorme, incluindo a primeira temporada da Super Liga Sul-Americana Rugby, que começará em fevereiro de 2019.

No último dia, em uma atividade coordenada com Daniel Hourcade, gerente de alto desempenho da SAR na unificação de critérios de arbitragem para as principais competições da América do Sul, incluindo o Superliga e America’s Rugby Championship.

“Esses quatro dias foram muito importantes para desenvolver um grupo humano que nos permita melhorar o referato, tanto na região quanto em cada país”, afirmou Montes.

“É a primeira vez que um workshop tão abrangente é realizado e, embora os resultados sejam vistos na competição futura, acreditamos que foi um sucesso”.

- Continua depois da publicidade -

Cauã Ricardo, uma referência internacional no Brasil Rugby, acrescentou: “Para os árbitros, foi uma grande experiência, porque todos nós pudemos trabalhar juntos para unificar critérios, esclarecer a maneira de referenciar árbitros, treinadores e o público”.

Créditos: Sudamerica Rugby