Tempo de leitura: 2 minutos

A Confederação Brasileira de Rugby avança neste mês de agosto com a Academia Virtual do Alto Rendimento, criada pelo Núcleo do Jogo e que tem colhido bons frutos ao longo de 2020. Essa segunda etapa tem como propósito desenvolver de forma monitorada jogadores de todo o país para as seleções juvenis, em paralelo às atividades dos clubes, sem causar prejuízos a eles.

A primeira fase foi feita com a inclusão de atletas que representaram o Brasil nas Seleções Nacionais em 2019. Ao longo de 2020, foram realizadas ações de desenvolvimento de atividades para atender as cinco regiões brasileiras. O resultado foi a participação massiva de atletas e colaboradores nas oficinas online, totalizando 36 atividades em diferentes áreas de conhecimento.

Assim, após essas atividades, surge a possibilidade de chegar à segunda fase do projeto. O trabalho será feito por indicações virtuais dos clubes, por meio de vídeos, que servirão para a análise do Staff do Alto Rendimento. Essas indicações devem ser feitas por e-mail respeitando os seguintes passos:

1. FAIXA ETÁRIA: O atleta indicado deverá se enquadrar nos seguintes anos de nascimento:

a. MASCULINO: 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004

b. FEMININO: 2002, 2003 e 2004

2. QUESTIONÁRIO: Preenchimento do questionário online de indicação – Clique aqui para responder.

3. VÍDEO DE ATUAÇÃO: Copiar o link do vídeo em que o atleta atuando. Anotar tempo exato da ação e o número da camisa do jogador. (Para contribuir na produção, Clique aqui para assistir vídeos do Campeonato Brasileiro Juvenil 2019/20)

4. DIRECIONAMENTO DA INDICAÇÃO E ANÁLISE DO TREINADOR: O clube ou treinador deverá direcionar as informações do item 3 para os treinadores responsáveis do processo. Como deve mandar? No Corpo do e-mail constar NOME e CONTATO do treinador responsável e um BREVE RELATO do olhar do treinador do por quê da indicação deste atleta.

MASCULINO

a. 2000 e 2001 – JULIO FARIA – julio.faria@brasilrugby.com.br

b. 2002, 2003 e 2004 – JOÃO DA ROS – ige@brasilrugby.com.br

FEMININO

c. 2002, 2003 e 2004 – RAFAELA TUROLA – rafaela.turola@brasilrugby.com.br

Após o direcionamento das informações, o Staff do Alto Rendimento realizará análises com base no conteúdo compartilhado e voltará a entrar em contato com os treinadores/clubes para direcionar o convite de participação para os selecionados.

Texto: Brasil Rugby