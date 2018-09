Pelo sexto ano consecutivo a Bolsa Michel Etlin ofereceu para dois jovens talentos do rugby brasileiro um intercâmbio na Nova Zelândia. A experiência, promovida pela Brasil Rugby em parceria com o apoiador do rugby brasileiro Michel Etlin e com a International High Peformance Unit, dos Crusaders (time neozelandês da cidade de Christchurch), contemplou neste ano os atletas Leonardo de Souza, o Neymar, do Serra Gaúcha (RS), e Rafael Henrique, o Latrell, do São José (SP).

Com a oportunidade de treinar com uma estrutura de ponta, jogar em um dos países de maior tradição na modalidade e ainda estudar inglês, os jovens puderem com esse intercâmbio evoluir de maneira significativa tanto dentro quanto fora de campo. Após quatro meses na Oceania, os atletas retornaram ao Brasil no último mês de agosto e já desfrutam da melhora que obtiveram.

“A bolsa Michel Etlin foi muito importante na minha vida pessoal e como atleta. No rugby sinto que melhorei muito minhas habilidades de passe e tackle, o que será muito importante e útil para mim. Também foi muito importante conviver com outra cultura e adquirir interesse pelo inglês. Foi um grande sonho realizado”, contou Latrell.

Neymar e Latrell jogaram pelo New Brighton, clube localizado na província de Canterbury, em que atuaram por 12 partidas. Além das atividades nos campos, que sempre era muito intensa, os atletas estudavam inglês cinco dias por semana. Uma vivência que trouxe sonhos ainda maiores para os jovens.

- Continua depois da publicidade -

“Eu melhorei muito meu inglês e isso me ajudou muito na comunicação. Hoje volto com uma fantástica experiência no melhor rugby do mundo, que é o da Nova Zelândia, e com um objetivo de jogar uma Copa do Mundo, defendendo meu país com tudo o que aprendi e treinei. Agradeço muito a Brasil Rugby e a todos os responsáveis pela bolsa Michel Etlin”, destacou Neymar.