Seguido de Farrapos e Jacareí se manifestarem a CBRu divulgou no dia 29 de outubro uma nota de repúdio em relação ao caso ocorrido durante o jogo de quartas de final entre as equipes.

Confira na íntegra a nota:

“A Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) tomou conhecimento de um lamentável episódio de racismo cometido no Estádio da Montanha, na cidade de Bento Gonçalves, no Estado do Rio Grande do Sul, durante a partida entre as equipes do Farrapos e do Jacareí pelo Super 13 no último sábado, 26 de outubro.

Por meio desta nota, a CBRu repudia toda e qualquer manifestação de teor racista contra qualquer pessoa, independentemente de sua origem étnica, raça, cor ou classe social, principalmente no ambiente do Rugby, esporte desenvolvido por notáveis valores. O Brasil é um país plural e nenhuma forma de discriminação deve ser tolerada. Todos devem ser respeitados e tratados dignamente. A CBRu tomará as medidas cabíveis para que esse lamentável incidente não se repita, sem prejuízo de encaminhar o tema para investigação e sanção junto aos órgãos competentes.”