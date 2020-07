Em outubro haverá a eleição para o Conselho da Confederação Brasileira de Rugby. Comunicado oficial abaixo:

Prezados,

Com os nossos cumprimentos iniciais, a Confederação Brasileira de Rugby (“CBRu”), entidade nacional de administração do desporto, em conformidade com os termos do capítulo V, do Regimento Interno da Assembleia Geral, bem como Capítulo VII do Estatuto Social, informa o número de cédulas de votos de cada uma das Federações e a relação dos Clubes com direito a voto na Assembleia Geral Eletiva que ocorrerá no mês de outubro de 2020.

Informa também que elegerá os cinco representantes da base no Conselho de Administração da entidade.

Neste mesmo ato ocorrerão as eleições diretas para representantes dos atletas e árbitros. Os interessados, no momento oportuno, poderão se candidatar ao pleito.

Para a contagem de cédulas das Federações, ressalvando o limite máximo de 6 cédulas por entidade, nos atemos aos critérios dispostos no ANEXO I do Regimento Interno da Assembleia Geral (disponível em nosso site), que são:

1.Atender aos requisitos mínimos previstos no Estatuto Social;

2.Participar do Campeonato Estadual de XV masculino com 8 ou mais clubes;

3.Participar de Torneio M18/M19 Masculino de XV com 4 ou mais clubes jogando pelo menos 6 jogos por ano;

4.Participar de Torneio M16/M17 Masculino de XV com 4 ou mais clubes jogando pelo menos 6 jogos por ano;

5.Participar de Torneio Feminino de Rugby 7s Adulto com 6 ou mais clubes jogando pelo menos 4 etapas;

6.Participar de Torneio Feminino de Rugby 7s M18/M19 com 4 ou mais clubes jogando pelo menos 4 etapas;

7.Possuir, como base no ano de 2019: 3 ou mais árbitros de Nível II certificados pela World Rugby e 8 ou mais árbitros Nível I certificados pela World Rugby.​

Federação Paulista de Rugby – 6 (seis) cédulas de voto (todos os itens):

Associação Esportiva Rugby Clube (São José Rugby) – CNPJ:04.195.216/0001-00 Associação Esportiva Jacareí Rugby –CNPJ: 08.670.250/0001-40 Pasteur Athletique Club –CNPJ: 47.468.210/0001-72 São Paulo Athletic Club (Spac) – CNPJ: 14.680.598/0001-11 São Paulo Saracens Bandeirantes Rugby Club (Band) – CNPJ: 03.105.144/0001-09 Indaiatuba Rugby Clube (Tornados) – CNPJ: 10.664.107/0001-98 Rio Branco Rugby Clube – CNPJ: 54.530.548/0001-72 Associação Esportiva Politécnica de Rugby (Poli) – CNPJ: 00.089.269/0001-96

Federação Fluminense de Rugby – 4 (quatro) cédulas de voto (itens 1,2,5 e 7):

Niterói Rugby Football Clube – CNPJ: 30.592.794/0001-90

Federação Gaúcha de Rugby – 3 (três) cédulas de voto (itens 1,2 e 7):

Charrua Rugby Clube – CNPJ: 05.696.188/0001-78; Serra Rugby Clube – CNPJ: 09.078.400/0001-94 Farrapos Rugby Clube – CNPJ: 10.243.825/0001-90

Federação Paranaense de Rugby – 2 (duas) cédulas de voto (itens 1 e 7):

Curitiba Rugby Clube – CNPJ: 81.222.226/0001-39 Associação Londrina Rugby Clube (Pé vermelho) – CNPJ: 11.552.507/0001-74

Federação Catarinense de Rugby – 1 (uma) cédula de voto (item 1):

Joaca Rugby Clube – CNPJ: 12.196.918/0001-37 Desterro Rugby Clube – CNPJ: 00.830.104/0001-23

Federação Mineira de Rugby – 1 (uma) cédula de voto (item 1):

Belo Horizonte Rugby Clube – CNPJ: 07.121.013/0001-68

Agradecidos desde já por vossa atenção, renovamos os protestos de estima e consideração.

Cordialmente,

Confederação Brasileira de Rugby