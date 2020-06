A área de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Rugby está divulgando mais um material importante durante o período de isolamento social, em razão do Covid-19. Mesmo que a data de regresso aos treinos ainda seja uma incógnita, o documento apresenta um caminho com maneiras seguras para retornar às atividades, quando possível. O objetivo do protocolo é fornecer informações à comunidade rugbier para ajudá-los a desenvolver o retorno de atletas, treinadores e organizações esportivas (federações e clubes) aos programas de treinamento. O documento foi pensado de forma abrangente, entendendo os cenários plurais existentes dentro do Brasil em suas dimensões continentais. É prudente frisar que a orientação dos órgãos de saúde quanto ao coronavírus sobrepõem o conteúdo do documento, sendo indicado seguir o aconselhamento de médicos e/ou profissionais de saúde sobre a real situação em que sua região se encontra no momento.

“Essa pandemia que assola o mundo com tristezas faz com que nosso ambiente tenha uma atenção especial, com o objetivo de efetuar os ajustes necessários para que a atmosfera rugbística sofra o menos possível. Assim, poderemos passar por essa fase da melhor forma, unidos e respeitando a vida. A CBRu conta com os esforços de todos os envolvidos com a modalidade para melhorar nossa sociedade e se dispõe a colaborar sempre”, destacou Lucas Duque, médico do Alto Rendimento da CBRu.

Clique aqui para acessar e fazer download do Protocolo de Retorno.

Clique aqui para acessar e fazer download do Infográfico com informações úteis sobre os procedimentos.

Texto: Brasil Rugby