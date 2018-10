Três atletas do Projeto de Desenvolvimento e Detecção de Talentos da CBRu e Jonatas Paulo, mais conhecido como “Chabal”, ex-atleta da Seleção Brasileira de Rugby, e atualmente Manager da Seleção principal de Rugby XV estiveram no último dia 15 de outubro em dois períodos realizando atividades de intercâmbio esportivo e experiência com aproximadamente 140 jovens de 11 a 16 anos do projeto social Boboré, que atua na região do Grajaú, extremo Sul da Capital Paulista.

Com duas horas de duração entre uma palestra esportiva e uma parte prática que realizada em uma variação adaptada para crianças e adolescentes os quais puderam ter contato com uma modalidade até então pouco conhecida por muitos deles. “Será uma forma de apresentação aos adolescentes, já que nunca tiveram contato com o esporte e ao mesmo tempo será uma descoberta dos seus próprios talentos e aptidões. ” afirma Vinicius Sousa, um dos responsáveis pelo projeto.

Aplicada na própria quadra da associação, os atletas da seleção juvenil e participantes do projeto de Detecção de Talentos Guylherme Felis, Ryanne Sousa e Uellinton Rodrigues aplicaram atividades introdutórias e fizeram a alegria da garotada. Para Vinicius Sousa “a atividade esportiva impacta de forma positiva em suas realidades, auxiliando no desenvolvimento humano e social dos adolescentes, nos valores pessoais como: cidadania, trabalho em equipe, humanização. ”

O centro de promoção social Boboré: uma entidade que atende mais de 430 crianças e suas famílias na região do Grajaú. Fundada em 1988 e no ano de 2000 passou a ser regida pelos religiosos e religiosas do instituto missionário servos e Servas de Jesus Salvador. Composta por três unidades que atende toda a comunidade carente em diferentes âmbitos. Buscam levar adiante um ambiente de amor e acolhida e o crescimento humano, cultural e social.

Entenda o Projeto de Desenvolvimento e Detecção de Talentos da Confederação Brasileira de Rugby: Jovens de diferentes cidades e Estados são selecionados pelo staff de projetos da CBRu, para participar de um programa interdisciplinar de aperfeiçoamento no Rugby de alto rendimento. Os atletas são acompanhamentos em diversas áreas; técnica, física, emocional e social para que recebam o suporte necessário para seu desenvolvimento pessoal e profissional de maneira integral e responsável.

Texto: Brasil Rugby