Comunicado da Confederação Brasileira de Rugby:



A entidade máxima do rugby brasileiro comunica mudanças em sua liderança executiva. Após um ano de atuação à frente da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), Jean-Luc Jadoul encerra sua missão como CEO da organização e passa o bastão para Eric Romano, que assume o cargo neste mês.

O trabalho de Jean-Luc teve início em outubro de 2019 e agregou importante papel na estabilização da instituição, alcançando uma situação financeira estabilizada e reaproximando a CBRu da comunidade do Rugby, com o lançamento do Núcleo do Jogo, a transmissão de conhecimento do Alto Rendimento para as federações e clubes e a reinclusão da arbitragem no plano de crescimento da modalidade no País.

Para dar continuidade ao trabalho que visa o crescimento do rugby brasileiro, Eric Romano vem com a missão de continuar o legado deixado por Jean-Luc. “Tenho o sonho de fazer o rugby uma paixão nacional e um esporte para todos. Meu objetivo é viabilizar a realização de resultados expressivos e inspiradores no Alto Rendimento, mas sustentado por conexão emocional e inclusiva com os brasileiros por meio da propagação de uma cultura, estilo de vida e visão de longo prazo para o desenvolvimento da base e dos clubes”, destaca Romano. Para isso, o executivo conta com a paixão e dedicação de todos os membros da comunidade do rugby e o compromisso com esse sonho grande.

O presidente do Conselho da CBRu, Eduardo Mufarej, aproveita para agradecer o trabalho de Jean-Luc Jadoul e, também, agradecer ao comitê formado por mais 3 conselheiros pelo empenho no processo de sucessão. Como resultado, o nome de Eric Romano foi selecionado e posteriormente ratificado pelo Conselho de Administração da CBRu. “Os processos de sucessão são essenciais para viabilizar o avanço das atividades da Confederação, as pessoas vão e a entidade permanece. Agradecemos ao Jean-Luc pelo trabalho realizado até hoje e damos as boas-vindas ao Eric Romano nesta nova etapa da Confederação.”

Eric Romano é Engenheiro Químico formado pela Universidade Federal de São Carlos e bacharel em Direito pela USP com MBA Executivo pelo INSPER. Em sua carreira passou por empresas como AmBev, Unilever, Google, PagSeguro e Cabify em que trabalhou com planejamento estratégico, vendas e marketing digital. Desde sua primeira graduação, teve contato com o esporte organizando grandes eventos desportivos e de entretenimento, como a TUSCA e a Copa EQ. Foi diretor de Marketing da Atlética Geral da UFSCar e fundou a Atlética da Eng. Química da UFSCar. Cursando Direito, jogou pelo Rugby XI “Abóbras”, participando do Paulista Universitário, adulto desenvolvimento e série C.