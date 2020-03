ARTIGO COM VÍDEO – Foi um dia histórico em Santiago, porque pela primeira vez o Estádio Nacional – o maior palco esportivo do Chile – recebeu rugby, com a nova franquia profissional do Selknam recebendo os argentinos do Ceibos, em partida valendo a liderança da Superliga Americana de Rugby.

Os chilenos, do técnico uruguaio Pablo Ledesma, fizeram um partida de alto nível, conseguindo oferecer forte embate físico contra o favorito time argentino. O primeiro tempo foi parelho, com o jogo chegando aos 20′ com apenas 3 x 3 no marcador. Porém, a qualidade argentina com a bola em mãos fez a diferença com Facundo Cordero fazendo o primeiro try. Porém, o Selknam cresceu e arrancou um try penal aos 36′ (com Cordero dando um tapa em passe para try) que igualou o marcador em 13 x 13.

O time visitante começou o segundo tempo com um homem a menos, pelo amarelo a Cordero, e Baronio chutou penal que colocou o Selknam na frente. No entanto, os chilenos pecaram na disciplina (3 cartões amarelos) e os Ceibos se impuseram, conseguindo criar mais espaços para sua linha correr para preciosos 3 tries, que asseguraram o bônus ofensivo. Daireaux, Corderno de novo, e Cubilla cruzaram o in-goal para a franquia de Córdoba, que se isolou na liderança da SLAR, com 100% de aproveitamento.

Agora, os fãs da liga aguardam notícias sobre eventuais cancelamentos ou adiamentos das próximas partidas. Os Ceibos visitariam o Corinthians em Santo André no dia 20, mas a partida ainda terá sua realização reavaliada.





16 32

Selknam (Chile) 16 x 32 Ceibos (Argentina), em Santiago

Árbitro: Francisco González (Uruguai)

Selknam

Try: Penal try

Penais: Baronio (3)

1 Iñaki Gurruchaga, 2 Tomas Dussaillant, 3 Esteban Viale, 4 Clemente Saavedra, 5 Mario Mayol, 6 Nicolás Garafulic, 7 Ignacio Silva (c), 8 Bautista Stavile, 9 Patricio Baronio, 10 Ignacio Albornoz, 11 John Ika, 12 Latiume Fosita, 13 Domingo Saavedra, 14 Lucca Avelli, 15 Francisco Urroz;

Suplentes: 16 Augusto Böhme, 17 Vesi Rarawa, 18 Matías Dittus, 19 Rodrigo Bruno, 20 Tomás Orchard, 21 Martín Sigren, 22 Beltrán Vergara, 23 Matías Garafulic;

Ceibos

Tries: Cordero (2), Daireaux e Cubilla

Conversões: Albornoz (2) e Elías (1)

Penais: Elías (2)

1 Federico Wegrzyn, 2 José Luis González, 3 Juan Pablo Zeiss, 4 Franco Molina, 5 Rodrigo Fernández Criado, 6 Lautaro Bavaro, 7 Santiago Ruiz, 8 Santiago Montagner, 9 Gonzalo García, 10 Martín Elías, 11 Facundo Cordero, 12 Lucas Mensa (c), 13 Agustín Segura, 14 Tomás Cubilla, 15 Juan Bautista Daireaux;

Suplentes: 16 Leonel Oveido, 17 Rodrigo Martínez, 18 Francisco Minervino, 19 Jerónimo Ureta, 20 Lucas Santa Cruz, 21 Ignacio Inchauspe, 22 Tomás Albornoz, 23 Juan Pablo Castro;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Ceibos Argentina 10 2 2 0 0 2 0 80 24 56 Selknam Chile 4 2 1 0 1 0 0 31 45 -14 Peñarol Uruguai 1 1 0 0 1 0 1 13 15 -2 Corinthians Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olimpia Paraguai 0 1 0 0 1 0 0 8 48 -40

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 5º colocado = Série amistosa contra os Cafeteros (Colômbia), equipe que entrará na liga em 2021