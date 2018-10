Alguém com bastante história dentro do Rugby do Brasil é o convidado do “Mesa Oval” desta terça-feira. Em ritmo de celebração dos 10 anos da “Batalha de Assunção”, a histórica vitória do Brasil sobre o Paraguai, Ramiro Mina, o “Mocho”, estará para contar várias histórias sobre a seleção brasileira, dos tempos não tão generosos como hoje, o processo de transformação do Rugby no Brasil em uma análise e reflexão por alguém que é parte importante deste processo, tanto na equipe nacional quanto no seu clube, o Bandeirantes.

Olhar para o futuro sem deixar de considerar o passado. A importância de um Capitão dentro do Rugby, os deveres, as funções, os desafios. O Rugby de clubes no Brasil e o trabalho para seguir dentro de um propósito. Temas que serão bastante tratados no tradicional encontro vespertino de todas as terças pela Central 3: o “Mesa Oval”, a partir das 17h (hora de Brasília) com transmissão ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby.