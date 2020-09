Tempo de leitura: 3 minutos

A Europa estará de olho nesse fim de semana na volta da Heineken Champions Cup, a máxima copa europeia de clubes, que entra em sua fase de quartas de final. Porém, outra competição europeia também terá suas quartas de final: a Challenge Cup.

A “Europa League” do rugby, isto é, a segunda copa europeia de clubes, a Challenge Cup terá times de quatro países em campo: ingleses, franceses, galeses e escoceses. A ação começará na sexta com um duelo entre dois vizinhos: o Bristol Bears, da Inglaterra, e o Dragons, de Newport, Gales, distantes apenas 50km. O jogo é muito aguardado pela rivalidade histórica entre Newport e Bristol e pelo fato dos dois times não se enfrentarem desde 2007. O favoritismo está do lado do Bristol, de campanha muito superior ao Dragons na temporada, mas o duelo estará em aberto, com os Dragons mais descansados.

No sábado, o melhor time francês de 2020, o poderoso Bordeaux, segue na busca de seu primeiro título continental recebendo o semifinalista do PRO14 Edinburgh, da Escócia, que igualmente vive bom momento e também almeja título inédito. Apesar do jogo ser na França, os escoceses têm a vantagem de já terem feito três jogos desde o fim da pandemia, contra apenas um do Bordeaux, e terem descansado na semana passada após a derrota no PRO14.

O outro embate no sábado será entre o Toulon, da França, que não vence um título desde 2015, mas que com grandes estrelas (como Sergio Parisse e Facundo Isa), recebendo os Scarlets, melhores de Gales no momento. Os dois times só fizeram dois jogos desde o fim da pandemia, estando em maior igualdade do que Bordeaux contra Edinburgh.

Por fim, no domingo, o ex poderoso inglês Leicester Tigers, hoje dono da pior campanha da Premiership, recebe o Castres, da França. O título da Challenge Cup é muito cobiçado pelo Leicester, que sabe que a conquista pode servir como inspiração para o renascimento do clube, que ainda conta com bons nomes como Ben Youngs ou George Ford. Apesar da fase ruim, os Tigers já tiveram mais partidas desde a paralisação do que o Castres, que iniciou pouco convincente o Top 14.

Atenção à outra copa europeia, que promete ação de boa qualidade também na Challenge Cup.

*Horários de Brasília

Challenge Cup – 2ª Copa Europeia de Clubes 2019-20

Quartas de final

Dia 18/09 – 15h45 – Bristol Bears (Inglaterra) x Dragons (Gales), em Bristol

Árbitro: Mathieu Raynal (França)

Dia 19/09 – 08h30 – Bordeaux (França) x Edinburgh (Escócia), em Bordeaux

Árbitro: Frank Murphy (Irlanda)

Dia 19/09 – 16h15 – Toulon (França) x Scarlets (Gales), em Toulon

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Dia 20/09 – 11h00 – Leicester Tigers (Inglaterra) x Castres (França), em Leicester

Árbitro: Mike Adamson (Escócia)