ARTIGO COM VÍDEOS – A Heineken Champions Cup, a Copa Europeia, viveu dramas e festas neste fim de semana com sua segunda rodada. Na alegria está o Toulouse, que quebrou invencibilidade europeia do campeão Leinster, em clássico dos maiores campeões da competição. Teve ainda como destaque vitória do campeão do Top 14, o Castres, sobre a fortaleza inglesa Exeter Chiefs, enquanto Racing e Saracens mostraram força atropelando para seguirem no topo de suas chaves. Do outro lado, o ex poderoso Toulon foi atropelado pelo Edinburgh e vive o inferno de um grupo que ainda teve o milionário Montpellier derrotado pela sensação Newcastle Falcons.

Vamos ao resumo grupo a grupo! As ações da 3ª rodada voltarão apenas em dezembro.

Toulouse prova que é gigante e derruba Leinster no Grupo 1

Começando pelo final. O último jogo da rodada foi o que mais chamou a atenção, opondo os dois maiores vencedores da Copa Europeia. O Leinster não perdia na competição desde 2017 e foi à França para encarar o Toulouse que vive os últimos anos à sombra de sua tradição. Mas o gigante occitano voltou, encarando de igual para igual a máquina azul irlandesa.

O veterano Médard marcou o primeiro try logo no começo do jogo e o Toulouse chegou a abrir 11 x 00 de frente. O Leinster reagiu com try aos 32′ de O’Brien, mas antes da pausa Guitoune costurou a defesa azul e cravou o segundo try do Toulouse. Logo no primeiro lance do segundo tempo, o maul seguido de fases do Leinster vingaram e James Ryan cravou o try que deu confiança para uma virada que saiu aos 52′ com try de Cronin, rompendo a defesa após passe de Sexton. A reta final, no entanto, teve os franceses crescendo no coração e Médard, aos 68′, finalizou um lindo contra-ataque que deu o try da vitória aos franceses. 28 x 27.

No outro embate da chave, entre ingleses, Wasps e Bath encheram os olhos do torcedor com uma chuva de 5 tries para cada lado, com Bath abrindo 21 x 07, mas sofrendo a reação. 35 x 35 que acabaram sendo ruins para os dois times.





Munster e Castres crescem no Grupo 2



O Grupo 2 está totalmente imprevisível. Munster e Castres venceram Gloucester e Exeter e agora têm a vantagem, mas tudo poderá mudar em dezembro.

O Munster assumiu a ponta vencendo em casa o Gloucester por 36 x 22. O primeiro tempo teve 2 tries dos irlandeses, com Haley e Marshall, ambos na velocidade da linha, enquanto Cipriani deixou o Gloucester em apuros ao receber cartão vermelho aos 28′ por tackle de ombro. Mesmo com 14 homens, o Gloucester foi capaz de reagir no segundo tempo, que teve 3 tries para cada lado.

Já na França, o Castres, campeão do Top 14, mostrou que seu título não foi acaso e derrotou o Exeter Chiefs, um dos times mais temíveis da Inglaterra. 29 x 25 muito festejados, pois o primeiro tempo foi todo dos Chiefs, que marcaram 3 tries e ainda viram os franceses reduzidos a 14 homens por vermelho a Vaipulu. Mas com um try de Mafi logo após a pausa, o Castres se pôs na frente e segurou o jogo bravamente com uma ferrenha defesa.





Glasgow Warriors se recupera no Grupo 3 e Saracens segue tranquilo



O Grupo C é liderado tranquilamente pelo Saracens, da Inglaterra, que fez sua parte vencendo em Londres o Lyon por 29 x 10. Itoje, Maitland, Barritt e Lewington marcaram os 4 tries dos donos da casa.

O destaque foi mesmo o Glasgow Warriors, da Escócia, que se reergueu da derrota na estreia vencendo fora de casa o Cardiff Blues. 29 x 12, com os escoceses começando brilhantes com 2 tries em menos apenas 4 minutos, com Hastings e DTH van de Merwe. Os galeses até equilibraram as ações, com Ali Price e Jonny Gray marcaram os tries decisivos no segundo tempo para os Warriors, ao passo que Aled Summerhill fez 2 tries para os Blues.





Racing é o dono do Grupo 4, mas Leicester brilha também



O Grupo 4 tem o Racing de Paris como sua grande força. Os franceses receberam os norte-irlandeses do Ulster e venceram por contundentes 44 x 12. Mas quem largou melhor foi o Ulster, com Shanahan e Stockdale marcando 2 tries em 20 minutos com estilo. Foi só um momento. O Racing dominou o jogo, Iribaren e Lauret marcaram 2 tries antes da pausa e no segundo tempo Imhoff, Thomas e Zebo fecharam a vitória parisiense com mais 3 tries. Todos com a linha francesa se provando letal.

O outro jogo da chave abriu a sexta-feira, com o Leicester Tigers vencendo o Scarlets com louvor, mostrando que a briga pelo segundo lugar será intensa. 45 x 27 para os ingleses sobre os galeses, em um jogão de 5 tries a 3 para os Tigers.





Dinheiro não é tudo: Montpellier e Toulon caem no Grupo 5



O Grupo 5 está quebrando bolões. Os dois times franceses milionários desapontaram. Primeiro, o Toulon se afundou em sua própria crise sendo atropelado pelo Edinburgh, na Escócia, por 40 x 14, em um jogo para deixar Mourad Boudjelal, o polêmico presidente do Toulon, de cabelo em pé. Toolis, Pyrgos, McInally e Dean macaram os tries da vitória incontestável dos escoceses.

O Montpellier, por sua vez, foi à Inglaterra e sucumbiu diante do lanterna da Premiership, o Newcastle Falcons, que vai brilhando na Champions Cup e lidera o grupo. 23 x 20 dramáticos, com os ingleses mantendo a posse de bola por 8 minutos após o término do tempo regulamentar até Callum Chick fazer o try da vitória, para o delírio da torcida de Newcastle.







Heineken Champions Cup – Copa Europeia 2018-19

Leicester Tigers 45 x 27 Scarlets

Castres 29 x 25 Exeter Chiefs

Munster 36 x 22 Gloucester

Wasps 35 x 35 Bath

Edinburgh 40 x 14 Toulon

Racing 44 x 12 Ulster

Saracens 29 x 10 Lyon

Newcastle Falcons 23 x 20 Montpellier

Toulouse 28 x 27 Leinster

Cardiff Blues 12 x 29 Glasgow Warriors

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Toulouse França Toulouse 2 8 Leinster Irlanda Dublin 2 6 Bath Inglaterra Bath 2 4 Wasps Inglaterra Coventry 2 3 Grupo 2 Munster Irlanda Limerick 2 7 Castres França Castres 2 5 Gloucester Inglaterra Gloucester 2 4 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 2 3 Grupo 3 Saracens Inglaterra Londres 2 9 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 2 5 Cardiff Blues Gales Swansea 2 4 Lyon França Lyon 2 0 Grupo 4 Racing França Paris 2 9 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 2 5 Ulster Irlanda Belfast 2 4 Scarlets Gales Llanelli 2 1 Grupo 5 Newcastle Falcons Inglaterra Bath 2 8 Edinburgh Escócia Edimburgo 2 6 Montpellier França Montpellier 2 5 Toulon França Toulon 2 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.