A Copa Europeia de clubes voltou à tela da ESPN! A Heineken Champions Cup abre 2020 com decisões já. Nesse fim de semana tem a 5ª rodada da máxima competição de clubes da Europa, a penúltima da fase de grupos, e provavelmente algumas equipes já encerrarão o fim de semana classificadas ao mata-mata.

Os dois jogos mais aguardados ganharão a tela da TV. No sábado, Ulster, da Irlanda do Norte, e Clermont, da França, duelarão pela primeira colocação do Grupo 3, em duelo eletrizante cujo vencedor deverá selar a vaga. Depois, no domingo, tem jogaço pelo Grupo 4 entre Racing, da França, e Munster, da Irlanda. O time de Paris precisa de simples vitória para garantir classificação, enquanto os irlandeses necessitam da vitória para não se verem ultrapassados pelo Saracens a uma rodada do fim.

Todos os demais jogos estarão ao vivo no Watch ESPN.

- Continua depois da publicidade -

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 10 de janeiro



16h45 – Heineken Champions Cup – La Rochelle (França) x Sale Sharks (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

16h45 – Heineken Champions Cup – Bath (Inglaterra) x Harlequins (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

PRINT PREJUDICA NOSSO TRABALHO. COMPARTILHE O LINK DA MATÉRIA

Sábado, dia 11 de janeiro



10h00 – Heineken Champions Cup – Ospreys (Gales) x Saracens (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Heineken Champions Cup – Clermont (França) x Ulster (Irlanda) – ESPN2 AO VIVO – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Heineken Champions Cup – Glasgow Warriors (Escócia) x Exeter Chiefs (Inglaterra) – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Heineken Champions Cup – Connacht (Irlanda) x Toulouse (França) – Watch ESPN AO VIVO

14h30 – Heineken Champions Cup – Gloucester (Inglaterra) x Montpellier (França) – Watch ESPN AO VIVO

PRINT PREJUDICA NOSSO TRABALHO. COMPARTILHE O LINK DA MATÉRIA

Domingo, dia 12 de janeiro



10h00 – Heineken Champions Cup – Leinster (Irlanda) x Lyon (França) – Watch ESPN AO VIVO

10h00 – Heineken Champions Cup – Northampton Saints (Inglaterra) x Benetton Treviso (Itália) – Watch ESPN AO VIVO

12h15 – Heineken Champions Cup – Racing (França) x Munster (Irlanda) – ESPN2 AO VIVO

15h00 – Heineken Champions Cup – Racing (França) x Munster (Irlanda) – ESPN Extra VT

17h00 – Heineken Champions Cup – Clermont (França) x Ulster (Irlanda) – ESPN Extra VT

21h00 – Heineken Champions Cup – Clermont (França) x Ulster (Irlanda) – ESPN2 VT

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Leinster Irlanda Dublin 4 19 Northampton Saints Inglaterra Northampton 4 9 Lyon França Lyon 4 7 Benetton Treviso Itália Treviso 4 6 Grupo 2 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 4 19 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 4 9 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 4 6 La Rochelle França La Rochelle 4 5 Grupo 3 Ulster Irlanda Belfast 4 17 Clermont França Clermont-Ferrand 4 16 Harlequins Inglaterra Londres 4 5 Bath Inglaterra Bath 4 3 Grupo 4 Racing França Paris 4 17 Munster Irlanda Limerick 4 11 Saracens Inglaterra Londres 4 10 Ospreys Gales Swansea 4 1 Grupo 5 Toulouse França Toulouse 4 18 Gloucester Inglaterra Gloucester 4 9 Connacht Irlanda Galway 4 8 Montpellier França Montpellier 4 5

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.