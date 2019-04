A equipe do Charrua conquistou a 1ª colocação na etapa de abertura do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens de 2019, realizada neste domingo, dia 28, na Sociedade Hípica Porto-Alegrense. Com muitos tries e jogos muito disputados dentro de campo, a equipe mandante levou a melhor, largando em vantagem em busca do título da competição estadual.

A 1ª Etapa contou com a participação de quatro equipes fixas: Charrua, San Diego, Predadores e Antiqua/UFPEL. O Charrua terminou a etapa do campeonato com 100% de aproveitamento, sofrendo apenas 12 pontos. O San Diego ficou com a 2ª colocação após uma vitória eletrizante sobre o Predadores por um ponto de diferença, e vitória sobre o Antiqua/UFPEL, sobretudo, sendo a única equipe a tirar pontos do Charrua. A classificação foi completada com Antiqua/UFPEL na 3ª posição e Predadores no 4º lugar.

A próxima etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens ocorre no município de Pelotas, com organização da equipe do Antiqua/UFPEL, no dia 26 de maio, com horário e local a confirmar.

Melhores Pontuadoras – 1ª Etapa do CGR 7’s Feminino

1º Mariana Quevedo e Bárbara Leal (Charrua): 25 pontos

2º Amanda Catusso (San Diego) e Ciana Goicochea (Antiqua/UFPEL): 20 pontos

3º Valquiria Estivalet (Charrua): 17 pontos

Campeonato Gaúcho Feminino – 1ª etapa



Dia 28/04/2019 a partir das 10h00 – Charrua, San Diego, Predadoras e Antiqua

Local: Sociedade Hípica Porto-Alegrense – Av. Juca Batista, 4.931 (entrada pela rua lateral) – Hípica – Porto Alegre, RS

Predadoras 19 x 20 San Diego

Charrua 35 x 00 Antiqua/UFPel

Predadoras 00 x 44 Charrua

San Diego 20 x 05 Antiqua/UFPel

Predadoras 00 x 29 Antiqua/UFPel

San Diego 12 x 22 Charrua

Equipe Cidade Pts Etapa 1 (28/04) Etapa 2 (26/05) Etapa 3 (30/06) Etapa 4 (21/07) Etapa 5 (25/08) Charrua Porto Alegre 6 6 San Diego Porto Alegre 4 4 Antiqua/UFPel Pelotas 2 2 Predadoras Guaíba 0 0

Calendário

2a Etapa (26 de Maio): Antiqua RC (Pelotas)

3a Etapa (30 de Junho): Farrapos RC (Bento Gonçalves)

4a Etapa (28 de Julho): Predadores RC (Guaíba)

5a Etapa (25 de Agosto): Antiqua RC (Pelotas)