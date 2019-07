A equipe do Charrua manteve a sua hegemonia no Estado e conquistou mais uma etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens Feminino (CGR 7s), novamente com 100% de aproveitamento. A equipe porto-alegrense levou a melhor na 4ª Etapa da competição estadual, realizada no último domingo, dia 28, no Estádio Coelhão, sede do Predadores, em Guaíba. Com mais um 1º lugar garantido, o Charrua não pode ser mais alcançado por nenhuma equipe na última etapa do campeonato.

A etapa contou com a participação de quatro equipes fixas e duas equipes convidadas, sendo uma delas de Santa Catarina, totalizando seis times na disputa do torneio. As equipes foram divididas em dois grupos, classificando as duas primeiras equipes para a semifinal. Na Taça Ouro, valendo o título da etapa, o Charrua bateu o Antiqua/UFPEL pelo placar de 34 a 0. Na Taça Prata, o Centauros levou a melhor sobre o Velho Oeste, de Chapecó-SC, pelo placar de 22 a 5 e, na Taça Bronze, o San Diego derrotou a equipe anfitriã Predadores por 29 a 7.

Essa foi a primeira vez que a competição estadual feminina de Rugby Sevens contou com a participação de uma equipe catarinense. Além disso, a 4ª Etapa teve o maior número de participantes dentre as etapas até então realizadas.

A etapa derradeira do CGR 7s Feminino ocorre no dia 25 de agosto, em Pelotas, na sede da equipe do Antiqua/UFPEL.

Melhores pontuadoras da etapa:

1º Rocheli Schuster

2º Bárbara Leal

3º Valquiria Estivalet

Classificação – 4ª Etapa do CGR 7s Feminino

1º Charrua

2º Antiqua/UFPEL

3º Centauros

4º Velho Oeste-SC

5º San Diego

6º Predadores

RESULTADOS – 4ª ETAPA

Classificação geral

Equipe Cidade Pts Etapa 1 (28/04) Etapa 2 (26/05) Etapa 3 (30/06) Etapa 4 (28/07) Etapa 5 (25/08) Charrua Porto Alegre 88 22 22 22 22 San Diego Porto Alegre 70 19 19 19 13 Antiqua/UFPel Pelotas 70 17 17 17 19 Predadoras Guaíba 56 15 15 15 11 Centauros Estrela 30 13 17 Velho Oeste Chapecó (SC) 15 15

Texto: FGR