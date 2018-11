A equipe do Charrua se destacou na 3ª e derradeira etapa do Circuito Gaúcho de Rugby Sevens de 2018 (CGR 7’s), realizada no sábado, dia 24, na Sociedade Hípica Porto-Alegrense. Com bons resultados dentro de campo, a equipe conquistou o título da competição estadual nas categorias M16 e M19. No Feminino, o Selecionado da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) levou a melhor e também levançou a taça de campeão do torneio da modalidade olímpica do rugby.

Apesar da chuva e do campo pesado, os confrontos valendo o título do CGR 7’s não deixaram de possuir ares de decisão. Na categoria M19, Charrua e Farrapos se reencontraram na final da última etapa da competição. Na 2ª etapa, as equipes já haviam chegado à decisão, na qual, na ocasião, o Charrua levou a melhor. No confronto valendo o título do CGR 7’s, as equipes protagonizaram um embate intenso dentro de campo, porém, no final, mais uma vez a equipe porto-alegrense ficou com a vitória, vencendo o Alviverde de Bento Gonçalves pelo placar de 12 a 5, ficando com o título da categoria.

Na M16, em uma intensa disputa entre o Charrua, Brummers e Farrapos, a equipe do Charrua também ficou com o título, coroando a boa campanha na última etapa com vitória sobre o Farrapos no derradeiro confronto da categoria pelo placar de 12 a 5, voltando a ser protagonista da etapa e da competição estadual da categoria.

No Feminino, o Selecionado da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) confirmou a boa campanha durante as três etapas e levantou a taça de campeão, seguido pelo Selecionado RMPA-Serra Gaúcha, que ficou em 2º lugar, e pelo Selecionado Sul, que finalizou a competição na 3ª posição.

Resultados da 3ª Etapa do CGR 7’s Juvenil e Infanto-Juvenil:

M19:

Charrua 19 x 7 Brummers

Serra Gaúcha 33 x 0 Guaíba

San Diego 15 x 0 Antiqua

Charrua 22 x 12 San Diego

Brummers 31 x 0 Antiqua

Farrapos 14 x 0 Serra Gaúcha

Charrua 36 x 0 Antiqua

Brummers 38 x 7 San Diego

Farrapos 27 x 0 Guaíba

Bronze: San Diego 19 x 17 Guaíba

Prata – Brummers 12 x 10 Serra Gaúcha

OURO: Charrua 12 x 5 Farrapos

M16:

Brummers 10 x 5 Farrapos

Serra Gaúcha 7 x 17 Charrua

Farrapos 22 x 5 Serra Gaúcha

Charrua 5 x 15 Brummers

Brummers 22 x 5 Serra Gaúcha

Charrua 12 x 5 Farrapos

Feminino:

Sul 0 x 15 RMPA-Serra

RMPA-Serra 5 x 24 RMPA

RMPA 19 x 7 Sul