Nesse sábado, dia 30, Charrua e Joaca colidirão pela última vaga no Super 12 (o Campeonato Brasileiro) de 2020. Trata-se da Repescagem entre o último colocado do Grupo Sul do Super 13 e o campeão da Taça Tupi (a segunda divisão nacional). O mando é do Charrua, o que significa que o Joaca terá o desafio de vencer em Porto Alegre para conquistar promoção inédita.

Os dois clubes se enfrentaram na Taça Tupi de 2016 e de 2017, com o Charrua vencendo todos os três confrontos. O clube porto-alegrense perdeu todos os seus 5 compromissos no Super 13 deste ano, após ter feito grande campanha em 2018, quando terminou entre os 8 melhores do país. No Campeonato Gaúcho, o Charrua obteve 3 vitórias e 4 derrotas, ficando em terceiro lugar. Ao todo, os Índios de Porto Alegre jogaram já 12 partidas oficiais em 2019.

Por outro lado, o Joaca foi vice campeão catarinense e campeão da Taça Tupi, mas ao todo foram somente 5 jogos, com 2 vitórias e 1 derrota (para o Desterro) no estadual e 2 vitórias no torneio nacional.

Dia 30/11/2019 às 15h00 – Charrua x Joaca

Árbitro: Giancarlo Bristot / Assistentes: Diogo Farezin e Guilherme Dalpizzolo

Local: Hípica – Porto Alegre, RS