Com confrontos marcados pela disputa intensa dentro das quatro linhas, a equipe do Charrua levou a melhor na 2ª Etapa do Circuito Gaúcho de Rugby 7’s Juvenil. Na final da Taça Ouro da etapa, realizada no sábado, dia 27, na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, o Charrua derrotou o Farrapos e conquistou o título. A equipe Alviverde, por sua vez, conquistou a primeira etapa da categoria infanto-juvenil, enquanto o Selecionado da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) conquistou o 1º lugar no Feminino.

No CGR 7’s Juvenil, Charrua e Farrapos terminaram a primeira fase invictos, decidindo o título da Taça Ouro da etapa. Com uma atuação consistente, os donos da casa derrotaram os bento-gonçalvenses por 24 a 12 e conquistaram a etapa. Na Taça Prata, o Serra Gaúcha, o qual foi campeão da 1ª etapa, derrotou o San Diego, enquanto que na Taça Bronze, o Brummers venceu o Universitário por 33 a 0.

Na categoria infanto-juvenil, o Farrapos terminou a etapa de abertura com 100% de aproveitamento, derrotando os outros dois participantes Charrua e Brummers/Serra. No Feminino, o Selecionado da RMPA venceu os seus dois confrontos na etapa e conquistou o 1º lugar, se mantendo na ponta da classificação geral da categoria. Além dos jogos, as equipes femininas contaram com palestras e treinos pela tarde já visando a Copa Cultura Inglesa, que ocorre em dezembro, em São Paulo.

A última etapa será realizada no dia 24 de novembro, novamente na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, em Porto Alegre.

2ª etapa do Circuito Gaúcho de Rugby 7’s

Resultados:

M19

Serra 17 x 17 URSM

Farrapos 21 x 12 Brummers

Charrua 71 x 0 Antiqua

Serra 0 x 25 Charrua

URSM 19 x 07 Antiqua

Brummers 5 x 31 San Diego

Serra 32 x 0 Antiqua

URSM 0 x 34 Charrua

Farrapos 32 x 7 San Diego

Finais:

Ouro – Charrua 24 x 14 Farrapos

Prata – Serra Gaúcha 40 x 14 San Diego

Bronze – Brummers 33 x 0 URSM

M16

Farrapos 24 x 7 Charrua

Farrapos 31 x 0 Brummers/Serra

Charrua 12 x 10 Brummers/Serra

Feminino

RMPA 12 x 10 RMPA-Serra

RMPA 27 x 0 Sul

Sul 15 x 5 RMPA-Serra

Classificação da etapa:

M19

1º – Charrua

2º – Farrapos

3º – Serra

4º – San Diego

5º – Brummers

6º – URSM

7º – Antiqua

M16:

1° – Farrapos

2º – Charrua

3º – Brummers/Serra

Feminino:

1º – RMPA

2º – RMPA-Serra

3º – Sul

Classificação Geral M19: