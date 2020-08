Tempo de leitura: 2 minutos

Foi revelado hoje que os dois times sul-africanos do PRO14 (a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul), Cheetahs e Kings, não disputarão a próxima edição da competição. Com isso, para a temporada 2020-21, que deverá começar em outubro (a confirmar), o PRO14 será revertido a PRO12. Os Kings fizeram já anúncio oficial, ao passo que a informação sobre os Cheetahs já circula na imprensa.

@SouthernKingsSA suspend playing activities for the rest of the year

"This may not be a popular decision but in the current circumstances it is the right decision"

— Springboks (@Springboks) August 25, 2020



Cheetahs e Kings foram excluídos do Super Rugby em 2017 e se transferiram para a liga europeia, jogando 3 temporadas (2017-18, 2018-19 e 2019-20). Nesse período, os Cheetahs alcançaram o mata-mata em 2017-18, ao passo que os Kings foram o pior time da liga duas vezes. O resultado foi o anúncio de que os Kings deixam a competição primeiramente por dificuldades financeiras, ao passo que a saída dos Cheetahs se dará puramente pelas restrições às viagens.

Lions, Bulls, Sharks e Stormers no PRO16?

A South Africa Rugby (SAR) ainda precisa de uma solução para suas equipes profissionais para 2021 e para adiante. Com a situação da temporada 2020-21, o primeiro semestre sul-africano deverá ser baseado na Currie Cup, o campeonato nacional.

No entanto, a África do Sul ainda cogita vínculos com o PRO12 para o futuro, segundo reportagens recentes. Cogita-se a entrada de Lions, Bulls, Sharks e Stormers (os times sul-africanos que estavam no Super Rugby) para o PRO12, expandindo-o para PRO16 em 2021-22. Com isso, os Cheetahs perderiam de vez seu lugar na competição – e o status de franquia, hoje concedido pela SAR às suas equipes que jogam ligas intercontinentais.

A outra possibilidade seria ter todos os seus times jogando a Currie Cup, com vagas no Super 8, a proposta de “Champions Cup” do Hemisfério Sul feita pela Austrália.

O futuro do rugby campeão do mundo está ainda incerto e com muitas negociações pela frente.