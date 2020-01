ARTIGO COM VÍDEO – Enquanto Irlanda, Gales, Escócia e Itália estão com a cabeça na preparação para o Six Nations, que terá início no dia 1o de fevereiro, os sul-africanos voltaram à ação no Guinness PRO14, com Kings e Cheetahs indo a campo em dérbi nacional válido pela 9a rodada (que para os europeus rolou na semana do natal).



Foi um jogaço em Porto Elizabeth, com os Kings liderando o placar até o fim, mas sofrendo uma incrível virada dos Cheetahs, que triunfaram por 31 x 30 graças a 2 tries nos 5 minutos finais, ambos do fullback Rhyno Smith. Com o resultado, os Cheetahs entraram na zona de classificação ao mata-mata, ultrapassando o Glasgow Warriors. Cheetahs e Kings voltarão a se enfrentar no sábado que vem em Bloemfontein.



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Kings 30 x 31 Cheetahs

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 10 47 Ulster Irlanda Belfast 10 36 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 9 26 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 10 24 Dragons Gales Newport 10 18 Zebre Itália Parma 10 14 Ospreys Gales Swansea 10 9 Conferência B Edinburgh Escócia Edimburgo 10 34 Scarlets Gales Llanelli 10 31 Munster Irlanda Limerick/Cork 10 30 Connacht Irlanda Galway 10 25 Cardiff Blues Gales Cardiff 10 24 Benetton Treviso Itália Treviso 10 23 Kings África do Sul Porto Elizabeth 9 7

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

O Top 12 italiano voltou! – Por Giorgio Vuerich

Após o entusiasmo pela vitória da “Coppa Italia” o Femi-CZ Rovigo conquista a nona vitória consecutiva no TOP12: o placar de 29×8 no estádio “Battaglini” no clássico veneziano contra o Mogliano não apenas permitem que os Bersaglieri do técnico Casellato mantenham a temporada invicta, mas também para esticar significativamente no comando da tabela do máximo campeonato

Em Roma, o Fiamme Oro e Valorugby Emilia empataram com um penal dos emilianos no últimos segundos do jogo, foi um desafio cheio de emoções e mudanças no placar, 30×30 e 4 tries contra 3 pelos policiais que também ganharam mais um ponto de bônus que lhes permite consolidar a quarta vaga pelo play-off, enquanto os “diabos” no segundo lugar, concedem três pontos na tabela ao líder Rovigo.

Os campeões da Itália do Calvisano, ganham em casa do Petrarca 23×15, vencendo sem bônus, distanciando um adversário perigoso na briga pelas semifinais. Os Brescianos estão em terceiro lugar, sete pontos atrás de Rovigo e três de Valorugby, enquanto Petrarca permanece em quinto, mas perde terreno a partir do quarto, do qual está agora a cinco pontos de distância.

A tabela agora está quebrada em dois quando nos aproximamos do meio da temporada: Colorno vence 29s22 contra Lyons, importante na luta pelo rebaixamento, Enquanto os toscanos do I Medicei parecem estar saindo definitivamente, a vitória de 32s0 contra a lanterna Lazio. Por fim um outro empate 20×20 entre San Donà e Viadana.

Peroni TOP12 – Campeonato Italiano

Colornos 29 x 22 Lyons

Calvisano 23 x 15 Petrarca

Rovigo 29 x 08 Mogliano

I Medicei 32 x 00 Lazio

Fiamme Oro 30 x 30 Valorugby Emilia

San Donà 20 x 20 Viadana

Clube Cidade Jogos Pontos Rovigo Rovigo 9 41 Valorugby Emilia Reggio Emilia 9 37 Calvisano Calvisano 9 34 Fiamme Oro Roma 9 33 Petrarca Padova 9 28 Mogliano Mogliano Veneto 9 20 San Donà San Donà di Piave 9 17 Viadana Viadana 9 15 I Medicei Florença 9 15 Colorno Colorno 9 14 Lyons Piacenza 9 9 Lazio Roma 9 6

- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento



*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.