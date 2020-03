Chegou a hora do Corinthians fazer sua grande estreia na Superliga Americana de Rugby (SLAR). Nessa sexta, o alvinegro viaja a Assunção, capital paraguaia, para visitar outro alvinegro, o Olimpia, que fará sua primeira partida em casa na competição, após ter sido derrotado na estreia na Argentina diante do Ceibos por 48 x 08.

O jogo será no Estádio Manuel Ferreira, casa do clube e mais acostumado com as partidas do futebol e o Olimpia – do técnico argentino Raul Pérez (ex Jaguares) – terá disponível todos os seus principais nomes: os pontas Nalaga e Montero fijiano e argentino com experiências no Top 14 francês e Super Rugby, respectivamente, os namibianos de Copa do Mundo Stevens (scrum-half) e Katjijeko (segunda e terceira linha), o centro argentino Ascárate e o primeira linha sul-africano Hendricks. O Olimpia, no entanto, não foi bem na sua estreia e gera ainda dúvidas, por não ter um time “montado”.

Com isso, as oportunidades estão abertas para o Corinthians que, no entanto, terá um time com muitos jovens (atletas oriundos do M20 de 2019) no banco de reservas, com o técnico Fernando Portugal apostando na estratégia de 6 forwards na reserva. Entre os titulares, as maiores ausências são Abud, na primeira linha, e Moisés, no centro.

A primeira linha será bastante mudada com relação aos Tupis e estará sob os holofotes, já que vinha sendo a fortaleza brasileira. A missão de encarar o Olimpia na frente estará com Leonel, Endy e Bengaló. Por outro lado, não haverá surpresas na segunda e terceira linhas, com Paganini, Gelado, Matheus Cláudio, Bergo e Buda. Sem Monstro, Gelado foi para a segunda linha, abrindo espaço para Matheus Cláudio na asa.

Com Tanque aposentado, o desafio da camisa 9 estará com Douglas Rauth (capitão do sevens), que jogará ao lado do abertura experiente Josh – porto seguro do time. Rauth jogará oposto a Stevens (ou ao espanhol Munilla), prometendo ser um duelo crucial na partida (e, para sua reserva, está outro jovem, Felipinho).

Maranhão segue numa ponta, ao passo que na outra Portugal apostou em outro jovem, Gabriel Quirino. Robert buscará criar impacto no primeiro centro no lugar de Moisés, enquanto os irmãos Sancery fecham a escalação, com o capitão Felipe de 13 e Daniel de 15. Zé é opção no banco para mudar a cara do time na linha se preciso.

É um nome momento para o elenco brasileiro, que entra na tão necessária fase de renovação.

Jogo histórico no Estádio Nacional do Chile

No sábado, será a vez dos chilenos do Selknam fazerem sua primeira partida em casa na SLAR – e será histórica. O palco escolhido foi o monumental Estádio Nacional, em Santiago, principal estádio do país, com mais de 50 mil lugares e palco da Copa do Mundo da FIFA de 1962 e de vários jogos de Copa América – e notório ainda por ter servido de prisão e local de torturas durante a ditadura de Pinochet.

Será o primeiro jogo de rugby na história do estádio, com o Selknam recebendo os argentinos do Ceibos, amplos favoritos. O jogo vale a liderança da SLAR, uma vez que os dois times estrearam com vitórias. Aliás, a vitória do Selknam no Uruguai sobre o Peñarol foi a grande sensação da primeira rodada e promete impulsionar a presença de público nesse sábado.

*horários de Brasília

Sexta-feira, dia 13 de março

21h00 – Olimpia x Corinthians, em Asunción – YouTube AO VIVO

Árbitro: Tomás Bertazza (Argentina)

Sábado, dia 14 de março

17h00 – Selknam (Chile) x Ceibos (Argentina), em Santiago – YouTube AO VIVO

Árbitro: Francisco González (Uruguai)

Classificação

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Ceibos Argentina 5 1 1 0 0 1 0 48 8 40 Selknam Chile 4 1 1 0 0 0 0 15 13 2 Peñarol Uruguai 1 1 0 0 1 0 1 13 15 -2 Corinthians Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Olimpia Paraguai 0 1 0 0 1 0 0 8 48 -40

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º colocado = Classificação às Semifinais;

- 5º colocado = Série amistosa contra os Cafeteros (Colômbia), equipe que entrará na liga em 2021