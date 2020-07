Tempo de leitura: 13 minutos

Nova Zelândia e Austrália terão um fim de semana de grandes jogos pela frente. O Super Rugby Aotearoa estará nos holofotes, com os dois jogos cruciais na luta pelo título.

Primeiro, no sábado, os Crusaders, líderes da competição, visitarão os Chiefs, lanternas, que ainda não venceram. Os Crusaders têm um jogo a menos que o vice líder Blues e que o terceiro colocado Hurricanes e precisam da vitória para recuperarem o embalo. Já os Chiefs jogam pela honra, após tantas doídas derrotas. O jogo reserva um grande duelo entre os aberturas Aaron Cruden, do lado dos Chiefs, e Richie Mo’unga, do lado dos Crusaders.

Por sua vez, os Blues, de Beauden Barrett, visitarão os Highlanders, de Aaron Smith, em jogo extremamente complicado para o vice-líder Blues, que não pode nem pensar em um vacilo em Dunedin.

Na Austrália, o Super Rugby AU largará na sexta com os Rebels visitando o Force, em jogo de rivalidade, com o torcedor do Force sedento por uma vitória sobre o Rebels, após o Force ter sido excluído em 2017 do Super Rugby em benefício do Rebels. O Force ainda busca sua primeira vitória em 2020, ao passo que o Rebels busca a vitória para, finalmente, embalar e poder pensar na parte de cima da classificação.

Porém, o grande jogo na Austrália será no sábado com o duelo de invictos entre o líder Brumbies e o vice líder Reds. Os Brumbies são favoritos pelo mando de jogo e celebraram o retorno do ponta perigoso Solomone Kata, ao passo que os Reds chegam descansados, após folgarem na última rodada, e com muita ambição.

*Horários de Brasília

Super Rugby Aotearoa

Dia 01/08 – 04h00 – Chiefs x Crusaders, em Hamilton – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Ben O’Keeffe





Dia 02/08 – 00h30 – Highlanders x Blues, em Dunedin – ESPN2 AO VIVO

Árbitro: Mike Fraser

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 5 19 Blues Auckland 6 17 Hurricanes Wellington 6 16 Highlanders Dunedin 5 10 Chiefs Hamilton 6 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Super Rugby AU

31/07 – 06h05 – Force x Rebels, em Perth – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Damon Murphy





01/08 – 06h15 – Brumbies x Reds, em Canberra – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Nic Berry





Equipe Cidade Jogos Pontos Brumbies Canberra 3 14 Reds Brisbane 3 10 Rebels Melbourne 3 6 Waratahs Sydney 4 6 Force Perth 3 1

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



