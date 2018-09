Depois do Paraguai contratar o argentino Raúl Pérez, ex Jaguares, como novo treinador, coube agora ao Chile trocar o comando de sua seleção de XV. Os Cóndores acertaram a contratação de ninguém menos que Pablo Lemoine, uruguaio que jogou pelos Teros as edições de 1999 e 2003 da Copa do Mundo e, como treinador, conduziu o Uruguai de volta à Copa do Mundo em 2015.

Aos 43 anos, Lemoine havia assinado contrato no início deste ano com a seleção da Alemanha, mas a situação caótica da federação alemã fez o uruguaio deixar o país.