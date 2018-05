ARTIGO ATUALIZADO – COM VÍDEOS – A Seleção Brasileira está com uma mão na taça do Campeonato Sul-Americano, com o Chile dando uma grande força aos Tupis. Isso porque os Cóndores foram a Montevidéu e derrotaram o Uruguai XV, deixando o Brasil com 2 pontos de frente na classificação sobre Uruguai XV e Argentina XV, com apenas um jogo pela frente – a partir de sábado que vem em São Paulo contra a Colômbia.

Vale lembrar que o Sul-Americano utiliza o sistema “francês” de bônus, com o bônus ofensivo sendo dado apenas se uma equipe vencer uma partida fazendo 3 tries a mais que seu oponente.

Os uruguaios, jogando oficialmente com o time de desenvolvimento (mas colocando em campo um elenco com muitos atletas que jogaram o Americas Rugby Championship), abriram 10 x 00 na primeira etapa, mas viram o Chile reagir depois do intervalo e virar para 15 x 10 com 2 tries. O Uruguai retomou a liderança aos 71′ com penal try e converteu um penal logo depois para abrir 20 x 15. Porém, Pablo Huete, o destaque do time (atleta do Bayonne, da França), justificou porque foi convocado e cravou o try da vitória dos Cóndores no lance final. 22 x 20. Pena para o Chile que o jogo não valia pontos no Ranking mundial.

Enquanto isso, a Colômbia fez um jogaço contra o Paraguai em Assunção, iniciando o duelo com uma verdadeira blitz, marcando 3 tries em sequência para assustar os atônitos Yakarés com um 21 x 03 inicial. Os paraguaios reduziram com seu primeiro try, mas ainda na primeira etapa os Tucanos já marcavam o quarto, abrindo 26 x 10. Antes do intervalo, o Paraguai fez seu segundo, reduzindo a distância para 26 x 15. E o segundo tempo paraguaio foi dominante, com os Yakarés marcando o terceiro try logo após o retorno e reduzindo novamente com um penal. O placar foi a 26 x 25 e o jogo pegou fogo, com o Paraguai atacando e a Colômbia se defendendo bem. Foi somente nos minutos derradeiros que os Yakarés abocanharam o penal da vitória. 28 x 26, que mostraram a evolução dos Tucanos e a capacidade de reação dos Yakarés.

- Continua depois da publicidade -

20 22

Uruguai XV 20 x 22 Chile, em Montevidéu

Árbitro: Pablo de Luca (Argentina)





28 26

Paraguai x Colômbia, em Medellín

Árbitro: Jauri Rivero (Argentina)





Seleção Apelido Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Brasil Tupis 8 2 2 0 0 0 0 64 45 19 Argentina XV Argentina XV 6 2 1 0 1 1 1 97 39 58 Uruguai XV Uruguai XV 6 2 1 0 1 1 1 46 27 19 Paraguai Yakarés 4 2 1 0 1 0 0 31 92 -61 Chile Cóndores 4 2 1 0 1 0 0 50 32 18 Colômbia Tucanes 1 2 0 0 2 0 1 31 54 -23

- Vitória por 3 tries ou mais de diferença = 5 pontos

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos

- Empate = 2 pontos

- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto

- Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos