Nesta quarta-feira, a segunda rodada do Americas Rugby Challenge M20 esteve reservada para um dos jogos mais aguardados do torneio, entre o anfitrião Paraguai e a ascendente Colômbia.

O jogo foi parelho e decidido nos detalhes, com os paraguaios falando mais alto e vencendo por 21 x 19, em resultado muito festejado em Asunción pela rivalidade crescente entre os dois lados.

No outro duelo do dia, o Chile fez 66 x 18 sobre o México e, com isso, o jogo entre Chile e Paraguai no sábado decidirá o título da competição. Colombianos e mexicanos jogarão contra a lanterna.