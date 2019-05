ARTIGO COM VÍDEOS – O Sul-Americano de 2019 não saiu como o Brasil esperava. Após a derrota para a Argentina XV, os Tupis caíram para o quarto lugar ao final da competição por conta da vitória do Chile por 53 x 10 sobre o Paraguai, que acabou na lanterna.

Os chilenos foram dominantes do começo ao fim e asseguraram o triunfo em Asunción.



Mas o grande resultado da noite de sábado foi o da partida derradeira do Sul-Americano. Em Montevidéu, o Uruguai XV suou frio em determinada parte de seu jogo para vencer a Colômbia. Os Tucanes fizeram uma partida notável e perderam por somente 38 x 24 para o time de desenvolvimento uruguaio.

Os uruguaios fizeram um primeiro tempo sólido de 4 tries a 1 e acabaram caindo de rendimento defensivo na segunda etapa, quando os colombianos reagiram com uma sequência de 2 tries e 1 penal que deixaram o placar em 28 x 24 para os uruguaios, com 70 minutos jogados. Foi só no fim que os donos da casa afastaram a zebra com 2 tries do alívio.

O resultado significou a situação que já se desenhava: o formato de disputas do Sul-Americano, com 6 equipes e apenas 3 rodadas (isto é, com nem todos os times se enfrentando) fez 2 times (Argentina XV e Uruguai XV) terminarem o torneio com 3 vitórias em 3 jogos. Mas o título foi argentino pelos pontos bônus a mais.

Letônia e Turquia celebram promoções na Europa

Na Europa, dois jogos agitaram o fim de semana. Na Conference 2, a 4ª divisão da Rugby Europe (5ª da Europa, contando-se o Six Nations), a Letônia confirmou o título do Grupo Norte e a promoção à Conference 1 ao fazer 30 x 13 fora de casa sobre a Noruega.

Já na Development Cup, a 5ª (última) divisão da Rugby Europe, a Turquia confirmou seu título e promoção à Conference 2 com 43 x 19 fora de casa sobre a Estônia.

Coreia do Sul vence de novo na Ásia

Na elite asiática, a Coreia do Sul venceu fora de casa a Malásia em jogo que não foi tão díspar quanto seria em outros tempos. 38 x 16 para os coreanos, que agora só pensam em Hong Kong.

Paraguai 10 x 53 Chile, em Asunción

Árbitro: Juan Pablo Federico (Argentina)

38 24

Uruguai XV 38 x 24 Colômbia, em Montevidéu

Árbitro: Frank Méndez (Chile)

Seleção Apelido P J V E D 4+ 7- PP PC SP Argentina XV Argentina XV 15 3 3 0 0 3 0 196 6 190 Uruguai XV Uruguai XV 12 3 3 0 0 0 0 115 75 40 Chile Cóndores 6 3 1 0 2 1 1 88 104 -16 Brasil Tupis 5 3 1 0 2 1 0 85 110 -25 Colômbia Tucanes 5 3 1 0 2 1 0 70 130 -60 Paraguai Yakarés 0 3 0 0 3 0 0 33 162 -129

- Vitória por 3 tries ou mais de diferença = 5 pontos

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos

- Empate = 2 pontos

- Derrota por 7 pontos ou menos de diferença = 1 ponto

- Derrota por mais de 7 pontos de diferença = 0 pontos

Asia Rugby Championship – Top 3 – 1ª divisão da Ásia

Malásia 16 x 38 Coreia do Sul, em Kuala Lumpur

Seleção Jogos Pontos Coreia do Sul 2 10 Hong Kong 0 0 Malásia 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 3 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão da Rugby Europe / 5ª divisão da Europa

Grupo Norte

Noruega 13 x 30 Letônia, em Horten

Seleção Jogos Pontos Letõnia 4 18 Dinamarca 4 11 Finlândia 3 8 Noruega 3 4 Áustria 4 3

Rugby Europe Development Cup – 5ª divisão da Rugby Europe / 6ª divisão da Europa

Estônia 19 x 43 Turquia, em Tallin – agregado: Estônia 39 x 104 Turquia (promovida)