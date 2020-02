A Superliga sul-americana (SLAR) vai ganhando forma para seu início no dia 04 de março. Hoje foi a vez do time chileno do Selknam anunciar o restante de seu elenco. Já eram conhecidos os atletas estrangeiros que defenderão a equipe de Santiago e agora o time que será comandado pelo treinador uruguaio Pablo Lemoine definiu os atletas chilenos que estarão no elenco. Ao todo, o Chile terá na equipe 27 jogadores chilenos profissionais.

#SELKNAMRUGBY

¡Oficial! 🔥Estos son los primeros chilenos profesionales de la

franquicia Selknam que disputaran la Super Liga Americana de Rugby,

pronto más detalles. #SLAR

El

plantel se encuentra desde enero trabajando para su debut en

Montevideo. pic.twitter.com/yQmmlxZwbu —

☆ CHILE RUGBY (@chilerugby) February

6, 2020

Ao todo, até o momento, o elenco do Selknam conta com um total de 35 jogadores. Aos 27 chilenos somam-se os 8 estrangeiros já conhecidos: os argentinos Albornoz, Baronio, Bruno, Stávile e Viale, o fijiano Rarawa e os tonganeses Fosita e Ika.

#SELKNAMRUGBY

👀🏉 ¡El primer equipo profesional de rugby en Chile tiene Staff!

Selknam Rugby lo componen un gran número de profesionales en diferentes

áreas que día a día trabajan para el beneficio del naciente equipo 🔥.

Pronto más info. #SLAR

pic.twitter.com/cVzCeurmhS —

☆ CHILE RUGBY (@chilerugby) February

1, 2020

- Continua depois da publicidade -

Chile também convoca equipe para o Sevens Challenger

Enquanto isso, a seleção chilena masculina de sevens foi convocada paras as disputas do World Rugby Sevens Challenger Series, a 2ª divisão mundial, que terá sua primeira etapa justamente no Chile nos dias 15 e 16 deste mês. Do elenco que defenderá os Cóndores no sevens, somente 3 foram contratados pelo Selknam: Baraona, Sandoval e Matías Garafulic.